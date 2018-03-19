Владимир Путин начал получать поздравления от своих коллег
Одним из первых телеграмму в Кремль направил председатель КНР Си Цзиньпинь. Китайский лидер пишет, что российский народ проявляет солидарность с Пекином по многим вопросам, «верно шагая по пути развития мощной державы». Поздравления Путину направили также президенты Казахстана, Венесуэлы, Боливии, Кубы и Азербайджана.
После обработки почти 100 процентов бюллетеней Владимир Путин получил почти 77 процентов голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 12 процентов. На третьем месте Владимир Жириновский – почти 6 процентов. Ксения Собчак набрала около 2 процентов, Григорий Явлинский чуть более 1. За остальных кандидатов проголосовали менее 1 процента – это Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин.
Комментарии31
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roqswen 19 марта 2018 | 08:18
Лучшие люди города поздравили лучшего человека города бугага
arye_11 19 марта 2018 | 08:21
roqswen:
Поздравления Путину направили также президенты Казахстана, Венесуэлы, Боливии, Кубы и Азербайджана.
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Кто поздравил первый?
Несменяемые поздравили несменяемого.
patrik03 19 марта 2018 | 08:23
Одним из первых телеграмму в Кремль направил председатель КНР Си Цзиньпинь...
Опередил Си Цзиньпинь Терезу Мэй.
the_same__sandro__ 19 марта 2018 | 08:25
patrik03:
Почему тянет с поздравлением Данила Трампов?
patrik03 19 марта 2018 | 08:27
the_same__sandro__:
Боится импичмента.
the_same__sandro__ 19 марта 2018 | 08:32
patrik03:
Он сейчас закрывшись в овальном кабинете и опустив светомаскирующие шторы, печет картошку в камине закатав рукава и напевает про себя "Ой ты степь широкая, ой ты степь привольная.." украдкой смахнув слезу.
patrik03 19 марта 2018 | 08:33
the_same__sandro__:
...ще не вмерла Украина.
the_same__sandro__ 19 марта 2018 | 08:35
patrik03:
Если так, то под горилку и кусочек сала.
haldey 19 марта 2018 | 08:43
patrik03: А он не боится, что очереное звание задержат? Хотя, если главное задание выполнит, сможет списать на часть легенды)))
olegleon 19 марта 2018 | 08:48
the_same__sandro__: он поздравил ещё вчера утром. но тайно, чтобы не "засветиться"
alexandr_l 19 марта 2018 | 08:54
patrik03: Дальше патрики пойдут с 1 до 314, потом макмурфи
vezdehod 19 марта 2018 | 08:35
Все "верные" друзья первыми поздравили нашего вновь испечённого "президента" - остальные выражают соболезнования.
vaka257 19 марта 2018 | 08:19
Один вечный поздравил другого вечного...
sveklotron_7 19 марта 2018 | 08:32
vaka257: вечные только либероиды на Эхе.
olegleon 19 марта 2018 | 08:51
vaka257: нет. королева Британии пока не поздравляла. как и Меркель
ilich1971 19 марта 2018 | 08:20
Первыми вроде как Сербы поздравили?
sbk 19 марта 2018 | 08:21
КНДР запаздывает с поздравлениями!
sorcerer_alastor 19 марта 2018 | 08:26
Правильно! Ученики должны поздравить мастера боевых искусств с его победой над безруким инвалидом-колясочником...
wertzuwachs 19 марта 2018 | 08:27
Ипать-колотить! С такими дружбанами и враги не нужны.
ansata 19 марта 2018 | 08:30
Поздравления Путину направили также президенты Казахстана, Венесуэлы, Боливии, Кубы и Азербайджана.
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Достойная компания.
cipherman2 19 марта 2018 | 08:30
Самое главное, Мы народ его поздравляем!
compare 19 марта 2018 | 08:31
первая "телеграмма" пришла от "сталина"....
stanislav1975 19 марта 2018 | 08:33
Поздравляя Путина с победой, лидеры цивилизованных стран унижают свой статус победивших на действительно свободных выборах.
sedoi63 19 марта 2018 | 08:36
А Боб Мугабэ из Зимбаба?
ha12raz 19 марта 2018 | 08:42
Что то кадыров запаздывает.......оборзел..
vlasta64 19 марта 2018 | 08:42
Вот из за таких статей, выборы для либералов всегда будут проигрышными.
razval74 19 марта 2018 | 08:48
А Ын почему молчит? Деньги на телефоне кончились?
vebis 19 марта 2018 | 08:48
«Я думаю, что Запад останется единым и будет продолжать оказывать давление на Россию. Россия не собирается уходить из Донбасса и не собирается сокращать уровень военного противостояния. Эта стратегия в конечном итоге не сработает для Путина, но он еще пока об этом не знает», – считает Александр Вершбоу.
Дэвид Саттер, в свою очередь соглашаясь с утверждением, добавил: «Я думаю, что неизбежно будет оказано большее давление из-за поведения российского правительства – они проводят теракты на территории других государств. Это происходит постоянно. Также нужно учитывать общественное мнение в США: некоторые считают, что на самого Путина нужно наложить санкции».
[Голос Америки]
vebis 19 марта 2018 | 08:57
vebis:
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Значит Россия собралась воевать? Причем буквально вот-вот? Потому, что если она еще потянет с войной, то весь ее огромный ВПК и силовой блок просто не на что будет содержать, т.к. уже в среднесрочной перспективе доходы бюджета драматически упадут из-за падения добычи углеводородов...
Но очевидно, что вот-вот, буквально сию минуту, она воевать не готова. Да и нет этого в планах Путина. Он нагнетает информационную конфронтацию с Западом для достижения своих внутриполитических целей. К реальному столкновению с Западом он совершенно не стремится. Да и нет у него для этого никаких ресурсов. Разгром ЧВК Вагнера это показал со всей очевидностью.
Тогда как разрешить это странное противоречие? А очень просто: нужно просто вместо воображаемых целей Кремля понять его истинные задачи. Так вот горькая правда состоит в том, что у Кремля нет задачи повысить обороноспособность страны или качество оружия первого удара. Равно как и разработать собственные технологии добычи.
У обитателей властных коридоров есть задача как можно больше и как можно быстрее украсть денег. Они прекрасно понимают, что время работает против них. А где можно украсть быстрее и безопаснее?
Ну разумеется украсть из бюджетных ассигнований в "крылатую ракету с ядерным двигателем" гораздо проще и спокойнее: она во-первых, никогда не будет применена в реальности (просто потому, что ее нет), во-вторых же, главному потребителю этой продукции можно втюхать старый мультик, а с остальными соучастниками поделиться баблом, чтобы они кивали головами и говорили, что видели испытание именно этой ракеты, "провалится мне сквозь землю если я вру".
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[Альфред Кох]
alexander88 19 марта 2018 | 08:48
Неужели Тереза Мэй!?
arkady1956 19 марта 2018 | 08:55
А мировые лидеры.....все как на подбор,сплошь одни лидеры демократических государств...
Вот только нет самой демократической державы и их не сменяемого лидера...КНДР...Почему пропустили или не поздравил?Ну это и понятно ревность,теперь Путин вступил в ряды диктаторов(Даже фейковые выборы не делают его легитимным)..С должностью все понятно,а страна то больше..Но вот лидер КНР,теперь выбирается на вечно(миллионы можно на выборах сэкономить уже плюс) а наш Президент еще нет,ну думается,что эту маленькую проблему мы решим....И будет нам вечное счастье....