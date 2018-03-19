Владимир Путин начал получать поздравления от своих коллег

Одним из первых телеграмму в Кремль направил председатель КНР Си Цзиньпинь. Китайский лидер пишет, что российский народ проявляет солидарность с Пекином по многим вопросам, «верно шагая по пути развития мощной державы». Поздравления Путину направили также президенты Казахстана, Венесуэлы, Боливии, Кубы и Азербайджана.

После обработки почти 100 процентов бюллетеней Владимир Путин получил почти 77 процентов голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 12 процентов. На третьем месте Владимир Жириновский – почти 6 процентов. Ксения Собчак набрала около 2 процентов, Григорий Явлинский чуть более 1. За остальных кандидатов проголосовали менее 1 процента – это Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин.