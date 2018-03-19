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08:04, 19 марта 2018

Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на приговор экс-президенту Российской федерации баскетбола Юлии Аникеевой

Женщину признали виновной в хищении, но сама она сбежала из-под домашнего ареста еще до приговора.

Защита Юлии Аникеевой продолжает настаивать на невиновности своей клиентки – по мнению адвоката Давида Хечяна, приговор был основан на недостаточном количестве доказательств. Экс-президент Российской федерации баскетбола была осуждена на 4,5 года колонии за хищение 44 миллионов рублей. Чертановский суд Москвы пришел к выводу, что Аникеева заключала фиктивные договоры с индивидуальными предпринимателями на оказание услуг, которые по факту не предоставлялись. Так, почти 20 миллионов рублей было выделено одному из индивидуальных предпринимателей на организацию фуршетов и праздников, однако свидетели утверждают, что мероприятия не проводились. Защита же подчеркивает, что назначенная судом экспертиза не учла все затраты на проведение фуршетов.

Вместе с Аникеевой в хищениях обвиняли бывшего главного бухгалтера Российской федерации баскетбола Михаила Кочаряна, но он умер до вынесения приговора.

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