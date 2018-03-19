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08:03, 19 марта 2018

В правительстве возможны изменения после инаугурации президента

Пока о них говорить рано, сказал сам Владимир Путин.
«Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать. Думаю, что основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации. Что касается председателя правительства и правительства в целом, я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов, но все изменения будут объявлены после инаугурации», — отметил Путин.
Он также добавил, что намерен провести встречи со всеми кандидатами, участвовавшими в выборах.

Комментарии

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vaka257 19 марта 2018 | 08:13

От перемены мест слагаемых...

evgolius7 19 марта 2018 | 08:21

В правительстве возможны изменения после инаугурации президента...

Как...опять Димон?...Или его уточка?

vsehporvem 19 марта 2018 | 08:17

Надеюсь наконец то Путин выгонит всю либерастическую шваль из Правительства!

midnightblues 19 марта 2018 | 08:19

Только мальца не выгоняйте
Он прочно на порошке сидит и на Sabbath bloody Sabbath

vaka257 19 марта 2018 | 08:22

Пусть назначит Глазьева,чтобы тот окончательно завершил начатое Путиным...

midnightblues 19 марта 2018 | 08:29

vaka257: Да-этот уделает все

wuwer 19 марта 2018 | 08:24

Опять вывески на министерствах менять местами будут?
Чтобы лишний раз чиновникам пятую точку с кресла не поднимать...будут откликаьтся на другое погоняло
зачем тратить бюджет на переезды кодлы,..когда больше в карман можно положить, просто обменявшись печатями

hangman19 19 марта 2018 | 08:31

А зачем ему инаугурация, если он постоянно подтирается конституцией?

halifax 19 марта 2018 | 08:47

Будет помывка в бане и смена белья.
1-й взвод меняется с 3-им.

taxidermist_ru 19 марта 2018 | 08:54

Айфоныча - на кол или на дыбу, в крайнем случае - в колхоз к Грудинину, счетоводом.

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