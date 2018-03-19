08:03, 19 марта 2018
В правительстве возможны изменения после инаугурации президента
Пока о них говорить рано, сказал сам Владимир Путин.
«Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать. Думаю, что основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации. Что касается председателя правительства и правительства в целом, я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов, но все изменения будут объявлены после инаугурации», — отметил Путин.
Он также добавил, что намерен провести встречи со всеми кандидатами, участвовавшими в выборах.
Комментарии10
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vaka257 19 марта 2018 | 08:13
От перемены мест слагаемых...
evgolius7 19 марта 2018 | 08:21
В правительстве возможны изменения после инаугурации президента...
Как...опять Димон?...Или его уточка?
vsehporvem 19 марта 2018 | 08:17
Надеюсь наконец то Путин выгонит всю либерастическую шваль из Правительства!
midnightblues 19 марта 2018 | 08:19
Только мальца не выгоняйте
Он прочно на порошке сидит и на Sabbath bloody Sabbath
vaka257 19 марта 2018 | 08:22
Пусть назначит Глазьева,чтобы тот окончательно завершил начатое Путиным...
midnightblues 19 марта 2018 | 08:29
vaka257: Да-этот уделает все
wuwer 19 марта 2018 | 08:24
Опять вывески на министерствах менять местами будут?
Чтобы лишний раз чиновникам пятую точку с кресла не поднимать...будут откликаьтся на другое погоняло
зачем тратить бюджет на переезды кодлы,..когда больше в карман можно положить, просто обменявшись печатями
hangman19 19 марта 2018 | 08:31
А зачем ему инаугурация, если он постоянно подтирается конституцией?
halifax 19 марта 2018 | 08:47
Будет помывка в бане и смена белья.
1-й взвод меняется с 3-им.
taxidermist_ru 19 марта 2018 | 08:54
Айфоныча - на кол или на дыбу, в крайнем случае - в колхоз к Грудинину, счетоводом.