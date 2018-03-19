ЦИК обработал почти 100% протоколов на президентских выборах
Лидирует Владимир Путин. Он набирает 76,7% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получает около 12%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,7%. У Ксении Собчак – 1,7%.
Кабардино-Балкария лидирует среди российских регионов, в которых кандидат в президенты Владимир Путин получил наибольшую поддержку.
Крым и Севастополь, где президентские выборы после присоединения к России прошли впервые, активно поддержали Владимира Путина. За него отдали голоса в первом случае больше 92%, во втором 90. Подсчитана правда только четверть бюллетеней. Впрочем по мнению политологов ситуация вряд ли изменится. По традиции высокий процент голосующих за Путина продемонстрировала Чечня. Почти 91,5%. Рамзан Кадыров поблагодарил чеченцев за то, что они «пришли на выборы и показали единство нашего народа». В Дагестане почти 91%. Прямо как в советские времена жители страны голосовали за вождя. Ну а лидером не только Северо-кавказского округа, но и всей России пока является Кабардино-Балкария. Там Путина поддержало 93 с лишним процента.
В родном городе кандидата в президенты цифры поскромнее. Больше 75% петербуржцев доверили Путину продолжать руководство страной. Москва от северной столицы немного отстаёт. Здесь за главу страны проголосовал почти 71%. Подсчёт голосов в Москве и Питере завершается.
Наименьшую поддержку Путин получил в Якутии, Приморском и Хабаровском краях. За него проголосовало соответственно от 64 до 66%.
Комментарии15
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gvs 19 марта 2018 | 08:13
И ни слова про явку )))
nikitin43 19 марта 2018 | 08:15
gvs: лидирует путен , российские граждане не лидируют даже в россии .
vezdehod 19 марта 2018 | 08:41
Всё правильно...Что "партия" наметила. то "народ" выполнил. Аминь!
liberal_vulgaris 19 марта 2018 | 08:18
gvs: если написать про явку, то глупые хомяки начнут терзаться сомнениями, что деньги, которые с них собрали на бойкот, были банально присвоены навальным
michael_golubchik 19 марта 2018 | 08:33
liberal_vulgaris: Цель поставленная властью по явке 70% провалена даже по официальным данным ЦИК 67%. Не говоря уже о том что реальная явка, по данным наблюдателей 55%. То есть и 76% за Путина очень сильно раздуты вбросами.
liberal_vulgaris 19 марта 2018 | 08:42
michael_golubchik: а это не навального вчера поймали на фейковом видео с избирательного участка? Наш лёха не изменяет своему принципу: врать всегда, врать везде, врать на суше и в воде
orlov_a_v 19 марта 2018 | 08:51
gvs: ни че себе путин дает. Это я еще за него не голосовал.)))
harra 19 марта 2018 | 08:13
ЦИК уехал.... клоуны остались (с)
us101 19 марта 2018 | 08:16
Неожиданно однако!
sorcerer_alastor 19 марта 2018 | 08:21
Мне вот интересно, сколько глав иностранных государств (за исключением КНДР, Кзахстана, Армении, КНР и т.п.) поздравят ВВП с его "победой" на выборах?
Жду поздравлений от Елизаветы II, от Дональда Трампа, Карла XVI Густафа и тому подобных...
pensioner25 19 марта 2018 | 08:28
Теперь всех, кто голосовал не за Путина, нужно отправить на Луну, и останется общество лишь из счастливых и светлых людей. И жить они будут в сказочной стране - стране развитого идиотизма.
vaka257 19 марта 2018 | 08:28
Какая неожиданность...
ha12raz 19 марта 2018 | 08:35
Это значит, что в этой сране можно делать что угодно.......страна холопов, страна пиндосов.
vaka257 19 марта 2018 | 08:38
Никто из социологов даже и не предполагал,что Путин обгонит всех....Весь мир замирал от интриги...
vlasta64 19 марта 2018 | 08:40
Либералы никогда не одержат победу, пока люди будут видеть как они брешут.