ЦИК обработал почти 100% протоколов на президентских выборах

Лидирует Владимир Путин. Он набирает 76,7% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получает около 12%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,7%. У Ксении Собчак – 1,7%.

Кабардино-Балкария лидирует среди российских регионов, в которых кандидат в президенты Владимир Путин получил наибольшую поддержку.

Крым и Севастополь, где президентские выборы после присоединения к России прошли впервые, активно поддержали Владимира Путина. За него отдали голоса в первом случае больше 92%, во втором 90. Подсчитана правда только четверть бюллетеней. Впрочем по мнению политологов ситуация вряд ли изменится. По традиции высокий процент голосующих за Путина продемонстрировала Чечня. Почти 91,5%. Рамзан Кадыров поблагодарил чеченцев за то, что они «пришли на выборы и показали единство нашего народа». В Дагестане почти 91%. Прямо как в советские времена жители страны голосовали за вождя. Ну а лидером не только Северо-кавказского округа, но и всей России пока является Кабардино-Балкария. Там Путина поддержало 93 с лишним процента.

В родном городе кандидата в президенты цифры поскромнее. Больше 75% петербуржцев доверили Путину продолжать руководство страной. Москва от северной столицы немного отстаёт. Здесь за главу страны проголосовал почти 71%. Подсчёт голосов в Москве и Питере завершается.

Наименьшую поддержку Путин получил в Якутии, Приморском и Хабаровском краях. За него проголосовало соответственно от 64 до 66%.