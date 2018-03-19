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08:00, 19 марта 2018

ЦИК обработал почти 100% протоколов на президентских выборах

Лидирует Владимир Путин. Он набирает 76,7% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получает около 12%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,7%. У Ксении Собчак – 1,7%.

Кабардино-Балкария лидирует среди российских регионов, в которых кандидат в президенты Владимир Путин получил наибольшую поддержку.

Крым и Севастополь, где президентские выборы после присоединения к России прошли впервые, активно поддержали Владимира Путина. За него отдали голоса в первом случае больше 92%, во втором 90. Подсчитана правда только четверть бюллетеней. Впрочем по мнению политологов ситуация вряд ли изменится. По традиции высокий процент голосующих за Путина продемонстрировала Чечня. Почти 91,5%. Рамзан Кадыров поблагодарил чеченцев за то, что они «пришли на выборы и показали единство нашего народа». В Дагестане почти 91%. Прямо как в советские времена жители страны голосовали за вождя. Ну а лидером не только Северо-кавказского округа, но и всей России пока является Кабардино-Балкария. Там Путина поддержало 93 с лишним процента.

В родном городе кандидата в президенты цифры поскромнее. Больше 75% петербуржцев доверили Путину продолжать руководство страной. Москва от северной столицы немного отстаёт. Здесь за главу страны проголосовал почти 71%. Подсчёт голосов в Москве и Питере завершается.

Наименьшую поддержку Путин получил в Якутии, Приморском и Хабаровском краях. За него проголосовало соответственно от 64 до 66%.

Комментарии

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gvs 19 марта 2018 | 08:13

И ни слова про явку )))

nikitin43 19 марта 2018 | 08:15

gvs: лидирует путен , российские граждане не лидируют даже в россии .

vezdehod 19 марта 2018 | 08:41

Всё правильно...Что "партия" наметила. то "народ" выполнил. Аминь!

liberal_vulgaris 19 марта 2018 | 08:18

gvs: если написать про явку, то глупые хомяки начнут терзаться сомнениями, что деньги, которые с них собрали на бойкот, были банально присвоены навальным

michael_golubchik 19 марта 2018 | 08:33

liberal_vulgaris: Цель поставленная властью по явке 70% провалена даже по официальным данным ЦИК 67%. Не говоря уже о том что реальная явка, по данным наблюдателей 55%. То есть и 76% за Путина очень сильно раздуты вбросами.

liberal_vulgaris 19 марта 2018 | 08:42

michael_golubchik: а это не навального вчера поймали на фейковом видео с избирательного участка? Наш лёха не изменяет своему принципу: врать всегда, врать везде, врать на суше и в воде

orlov_a_v 19 марта 2018 | 08:51

gvs: ни че себе путин дает. Это я еще за него не голосовал.)))

harra 19 марта 2018 | 08:13

ЦИК уехал.... клоуны остались (с)

us101 19 марта 2018 | 08:16

Неожиданно однако!

sorcerer_alastor 19 марта 2018 | 08:21

Мне вот интересно, сколько глав иностранных государств (за исключением КНДР, Кзахстана, Армении, КНР и т.п.) поздравят ВВП с его "победой" на выборах?

Жду поздравлений от Елизаветы II, от Дональда Трампа, Карла XVI Густафа и тому подобных...

pensioner25 19 марта 2018 | 08:28

Теперь всех, кто голосовал не за Путина, нужно отправить на Луну, и останется общество лишь из счастливых и светлых людей. И жить они будут в сказочной стране - стране развитого идиотизма.

vaka257 19 марта 2018 | 08:28

Какая неожиданность...

ha12raz 19 марта 2018 | 08:35

Это значит, что в этой сране можно делать что угодно.......страна холопов, страна пиндосов.

vaka257 19 марта 2018 | 08:38

Никто из социологов даже и не предполагал,что Путин обгонит всех....Весь мир замирал от интриги...

vlasta64 19 марта 2018 | 08:40

Либералы никогда не одержат победу, пока люди будут видеть как они брешут.

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