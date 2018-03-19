07:47, 19 марта 2018
Военные Республики Корея создадут тактическое подразделение ракетных войск для борьбы с дальнобойной артиллерией КНДР
Военные Республики Корея создадут новое тактическое подразделение ракетных войск для борьбы с дальнобойной артиллерией
КНДР. Об этом сообщает телеканал Кей-би-эс. По его данным, к октябрю текущего года командование наземных операций сформирует бригаду огневой поддержки. Ее арсенал которой будет комплектоваться главным образом
управляемыми ракетами класса земля — земля с радиусом действия 150 км.
Комментарии3
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blindpew_33 19 марта 2018 | 08:15
Что, только сейчас спохватились???
Сеул давно под прицелом, а они в носу до сих пор ковыряли.
andre_klimov 19 марта 2018 | 08:37
blindpew_33:
Читайте внимательно - против дальнобойной артиллерии. И смотрите специфику и историю вопроса. Это Вам не от ракет защищаться...
vezdehod 19 марта 2018 | 08:46
Как говорят в народе...На каждую "гайку" найдётся "болт" с резьбой.
Так оно и должно быть.