Военные Республики Корея создадут тактическое подразделение ракетных войск для борьбы с дальнобойной артиллерией КНДР

Военные Республики Корея создадут новое тактическое подразделение ракетных войск для борьбы с дальнобойной артиллерией

КНДР. Об этом сообщает телеканал Кей-би-эс. По его данным, к октябрю текущего года командование наземных операций сформирует бригаду огневой поддержки. Ее арсенал которой будет комплектоваться главным образом

управляемыми ракетами класса земля — земля с радиусом действия 150 км.