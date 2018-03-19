07:46, 19 марта 2018
Осужденного по делу т.н. «крымских террористов» Александра Кольченко с 8 марта содержат в ШИЗО ИК в Копейске
Сообщает правозащитница Татьяна Щур. По ее словам, Кольченко наказан, якобы, за передвижение без охраны по тем местам, где это и так разрешено: например, в библиотеку или в столовую. Как отмечает Щур, перед этим Кольченко отправляли в ШИЗО на 10 дней перед Новым годом. Тогда причиной стало нарушений формы одежды. Кроме того, перед отправкой в ШИЗО Кольченко получил поздравительную телеграмму из консульства Украины.
Комментарии1
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spec71205 19 марта 2018 | 08:05
...окупационый режим не годует. Как же так. Мы для поселенцев разными путями забираем чужие земли а они примыкают к туземцам. Какив том анекдоте . Парашютом дыркой или акула глухая!