07:45, 19 марта 2018
Владимир Путин утверждает, что узнал об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери из СМИ
При этом президент отметил, что у России нет таких отравляющих средств. Он также подчеркнул, что Москва свои запасы химоружия ликвидировала. Таким образом Путин впервые прокомментировал отравление в Британии бывшего полковника ГРУ. На состоявшихся президентских выборах Путин побеждает, набирая 76,7 проц. голосов избирателей..
Комментарии32
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alalrom 19 марта 2018 | 07:50
"В России нет отравляющих веществ"
Понятно, точно, ясно.
В "Нордосте" более 100 человек отправились на тот свое от аромата попкорна, не так ли?
Это вам подтвердит любой настоящий "патриот"
cilovit 19 марта 2018 | 08:05
alalrom: Еще скажи что там применили химическое оружие.
punyoshohlai 19 марта 2018 | 08:21
cilovit:
Просвети ка, что там применили, если умерло больше 150 человек и чечены не смогли нажать кнопку?
vezdehod 19 марта 2018 | 08:43
Пора увольнять Дмитрия Пескова, который не донёс "Пургу" своему хозяину.
vaka257 19 марта 2018 | 07:50
Хочет сказать,что о таких пустяках ему придворные не докладывают и госпожа Мэй ему неинтересна, поскольку он занят ттолько собою?!...
vedma2017 19 марта 2018 | 08:37
vaka257:
Ему врать - не привыкать. Как и организовывать преступления. Все эти "56 миллионов , "проголосовавших" "за" него " ....
radistradist 19 марта 2018 | 07:53
о начале ядерной войны видимо тоже узнает из газет спустя неделю
lacosta1969 19 марта 2018 | 07:54
Веник на Эхе уже знает , что кремлёвские башни отравили Скрипаля и Путин на Совбезе якобы возмущался, что это сделали без его ведома топорным способом. Вот так враги России внедряют в сознание своих сектантов ненависть к России и власти. Хомяки продолжайте молиться на "цивилизованный мир", только лбы не расшибите от усердия. Но обязательно сравнивайте 77 процентов доверия и 2 процента кислотных ненавистников.
vaka257 19 марта 2018 | 07:57
lacosta1969: У Чаушестку за два месяца до расстрела было 99,99%...
cilovit 19 марта 2018 | 08:07
vaka257: После примера Украины ,народу врядли захочется то на что вы намекаете.
sneer1 19 марта 2018 | 08:50
cilovit: и Чаушеску так думал...
lacosta1969 19 марта 2018 | 09:02
vaka257: скорее вас ненавистников и русофобов народ за причинные места подвесит если будете так назойливо тявкать..
puteshestvennik 19 марта 2018 | 08:08
lacosta1969: Я только хотел бы отметить что если президент узнает о таких событиях не от своих сотрудников то он явно не умеет сформировать нормальную аналитическую службу. Я лучшего мнения о его умственных способностях чем вы.
lacosta1969 19 марта 2018 | 08:59
puteshestvennik: Это Веник Вам на Эхе так интерпретирует. У Веника для вас методичка заготовлена, И я изумляюсь как можно получать деньги Газпрома и вести такую оголтелую пропаганду против власти. А что касается Путина, то провакация английской сивой кобылы ещё больше сподвигла россиян голосовать за Путина.
yuriykyvich 19 марта 2018 | 09:10
puteshestvennik: Его "умственные способности" наглядно характеризует выдвинутая им идея переделать ТУ-160 в сверхзвуковой пассажирский самолет. И насчет аналитики вы правы - она на нуле. Уверен на 100% сумели бы "аналитики" просчитать последствия аннексии Крыма и разжигания сепаратизма на Донбассе, то не ввязались бы в эту авантюру.
grossalexis032018 19 марта 2018 | 08:59
lacosta1969: Если 1969 это год твоего зачатия, то совковую шарманку тебе тыбля внедрили еще в яслях. Те не заметило - программы Время уже нет, газеты Правда, и нормальных лекарств, продуктов и информации в придачу А по поводу процентов - буквально за неслоко недель до отречения Николашки люди часами стояли на коленях на Сенатской площади, только для того что бы увидеть проезд царя-батюшки. А величайший указ о всеобщей мобилизации был встречен всенародным ликованием. Все закончилось подвалом в дома купца Ипатьева ;)) Может напомнить чем закончил Милошевич ? :))
yuriykyvich 19 марта 2018 | 09:06
lacosta1969: А куда же делось 9%? Ведь было 86%.
spec71205 19 марта 2018 | 07:58
...что не спроси ничего не знает. Все узнает через сми! -ОК! Выходить по ходу читает наши комментарии! Р.S интересно каким сайтом эхо москвы пользуется путин есть и левый сайт нас про это предупреждали на эхо.
sin55 19 марта 2018 | 07:58
почему я ему не верю?
zztop1960 19 марта 2018 | 07:59
У России нет таких отравляющих средств , как и не было в Крыму российских зелёных человечков , которые форму купили в военторге.
irjiproebl 19 марта 2018 | 08:01
Ну ладно хоть вообще услышал , его пресс секретарь наверно до сих пор не в курсе
idruker 19 марта 2018 | 08:07
Путин, да ладно те врать то. Эти СМИ пишут то что ты им приказываешь.
putin_itogy 19 марта 2018 | 08:08
КОКАИНОВЫЙ КОРОЛЬ,
доволен и счастлив.
Охлос не ведающий, короновал его на очередные 6 лет.
Можно спать спокойно.
Охлосу неведомо, что там у Короля.
Есть ли у него семья, любовница.
Кто его дети, сколько их..
Охлосу это не интересно, им главное, выплатить свои кредиты, наскрести долгов до зарплаты.
Жизнь скота - не плоха...
mardian 19 марта 2018 | 08:09
Мафиози играет -я не я и лошадь не моя.
venmud 19 марта 2018 | 08:09
" 1)узнал об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери из СМИ
2)у России нет таких отравляющих средств."
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А уважаемые либералы сомневались, что грядет прогресс и мощный прорыв. Врать стали залпом, а не одиночными.
russky77 19 марта 2018 | 08:11
Интересно, он знает, что Немцова убили? Вроде, на процедурах тогда был, так может не слыхал
ltric 19 марта 2018 | 08:18
Не справляется со своими обязанностями, не осведомлен о текущей основной заботе Лаврова. Впрочем, это всего лишь отмазка, приказ отдавал не я. Да и заранее приготовленное алиби наконец огласил "Ну как мы могли в такой неподходящий момент". Только вот все это Терезу и Бориса никак не убедит и волна будет накатываться как и с Боингом.
grossalexis032018 19 марта 2018 | 08:30
Ну так и потонувшем Курске, Норд-Осте, Боинге и присоединении Крыма Пукин так же узнал из СМИ. А пресс-секретарь узнал от Пукина, точнее что Пукин не в курсе или это не его уровень.
igemon 19 марта 2018 | 08:37
ага... песков где то тпьяный валялся, пришлось вове газетку почитать. а там про Скрипаля...
sedoi63 19 марта 2018 | 08:39
Сами они сожрали этот "Новичок", да ещё попутно отравили 21 тамошнего полицейского. Знакомая картина?
ostanovka 19 марта 2018 | 08:39
Про СМИ - наглая ложь: Мария Захарова рассказала всему миру, что Путин 1 марта грозил миру ядерным уничтожением в ответ на обвинения Британией России в попытке убийства гражданина Скрипаля, которое ещё только должно было произойти 4 марта.
sneer1 19 марта 2018 | 08:47
Это что-то новенькое. Раньше было "я не я, и корова не моя". Однако - теперь новые примочки. Сначала несколько сенаторов и прочих "бывших" заявляют, что-де последний килограмм "Новичка" РФ в полном соответствии с конвенцией о запрещении химоружия ещё позапрошлой осенью утилизировала (или прошлой, не суть). Причем западные партнёры типа даже это фиксировали. Потом некий Небензя (могу ошибиться, но вроде так) заявляет, что у России вообще такого вещества не было никогда. А теперь и Сам Великий Пу. Нет, я, конечно, понимаю, что нельзя и сомневаться в существовании маркиза Карабаса, когда кот заявляет, что он у маркиза на службе. Особенно - когда в роли кота новый старый пересидент. Но что-то (видимо, формальная логика) подсказывает мне, что кто-то из них врёт. Либо сенатор и прочие "бывшие", либо - всяческие небензи с пересидентами. В то же время определенный жизненный опыт подсказывает, что врать могут все указанные персонажи. Сенатор и "бывшие" - о том, что все уничтожили (а вот по поводу того, что "было" - очевидно, от неожиданности сболтнули правду), а небензи и Сам - о том, что вещества не было. Причем учитывая, что последнего не раз ловили на лжи, - вывод кажется очевидным.