Владимир Путин утверждает, что узнал об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери из СМИ

При этом президент отметил, что у России нет таких отравляющих средств. Он также подчеркнул, что Москва свои запасы химоружия ликвидировала. Таким образом Путин впервые прокомментировал отравление в Британии бывшего полковника ГРУ. На состоявшихся президентских выборах Путин побеждает, набирая 76,7 проц. голосов избирателей..