Жители Волгоградской области разделились почти поровну в вопросе о часовом поясе

Это следует из предварительных данных референдума, опубликованных региональным избиркомом. Сторонников перейти в другую часовую зону немного больше, около 53,5 процентов. Тех, кто хочет жить по московскому времени — 45,4 процента. Проблема перевода стрелок для области один из наиболее острых на протяжении последних лет.