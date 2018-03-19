Владимир Путин побеждает на президентских выборах с рекордной поддержкой избирателей
Как свидетельствуют данные ЦИК после подсчета почти 100 проц. итоговых протоколов он набирает 76,7% голосов. На выборах-2000 Путин получил 52,9%, в 2012 году — 63,6%. Явка избирателей на нынешнем голосовании составила около 67%
Выборы прошли с минимальными нарушениями. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
У нас работало 12 мобильных групп по всей России, которые проводили мониторинг. В ряде регионов по инициативе уполномоченных были развернуты Центры общественного наблюдения, которые позволили быстро реагировать на точечные замечания и жалобы, которые приходили в наш адрес. Ни одной коллективной жалобы, которая бы говорила о массовых нарушениях, к нам не поступило. Те нарушения, которых писали граждане, можно было в большинстве случаев сразу же исправить.
В МВД, в свою очередь, заявили об отсутствии нарушений, способных повлиять на итоги выборов.
Комментарии6
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oo0oo 19 марта 2018 | 07:33
С победой, Россия!
igorrrpadlowitchs 19 марта 2018 | 07:39
oo0oo: какие выборы возможны на территории скотного двора? Как хозяин сказал , так подопечные и прохрюкали . И теперь еще визжат от радости, забывая, что скот нужен только для того , чтобы его пускать на мясо и для стрижки шерсти.
sveklotron_7 19 марта 2018 | 07:34
Спасибо Лелику за бойкот!
sorcerer_alastor 19 марта 2018 | 07:38
Туркменбаши, млин...
bokarev_aleks 19 марта 2018 | 07:39
Голосуй,не голосуй всё равно получишь ............ Путина!
nanaryfive 19 марта 2018 | 07:39
Наверное - скоро либерасня выведет миллионы недовольных выборами?