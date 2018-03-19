Владимир Путин побеждает на президентских выборах с рекордной поддержкой избирателей

Как свидетельствуют данные ЦИК после подсчета почти 100 проц. итоговых протоколов он набирает 76,7% голосов. На выборах-2000 Путин получил 52,9%, в 2012 году — 63,6%. Явка избирателей на нынешнем голосовании составила около 67%

Выборы прошли с минимальными нарушениями. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

У нас работало 12 мобильных групп по всей России, которые проводили мониторинг. В ряде регионов по инициативе уполномоченных были развернуты Центры общественного наблюдения, которые позволили быстро реагировать на точечные замечания и жалобы, которые приходили в наш адрес. Ни одной коллективной жалобы, которая бы говорила о массовых нарушениях, к нам не поступило. Те нарушения, которых писали граждане, можно было в большинстве случаев сразу же исправить.

В МВД, в свою очередь, заявили об отсутствии нарушений, способных повлиять на итоги выборов.