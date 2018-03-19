Z Архив новостей новости
5 5 6 588
07:15, 19 марта 2018

68 субъектов России обработали 100% протоколов на президентских выборах

По последним данным ЦИК, Владимир Путин получает 76,7 проц голосов избирателей. В обеих столицах завершается обработка итоговых протоколов на президентских выборах. По  состоянию на  начало седьмого утра в Москве Путин побеждает с результатом в  70,7% В Санкт-Петербурге на тот же момент действующий президент получает 75%. В Чечне Владимир Путин лидирует, набрав 91 с лишним %.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

igorrrpadlowitchs 19 марта 2018 | 07:21

Скотные дворы спешат отчитаться перед хозяином.

lenin3 19 марта 2018 | 07:29

igorrrpadlowitchs: москвичи и питерцы должны брать пример с Чечни. А то ишь что удумали.А чтоб пример лучше доходил, для них надо повысить налоги, плату за ЖКХ и ввести платные парковки во дворах...
Да даже и 70 с гаком для двух столиц-это из области фантастики,но сжечь уже Памфилова с Кириенко правильно выполнили наказ. К 24-му везде должно быть за 90%...

vsehporvem 19 марта 2018 | 07:26

Хомячье, сегодня на Марш Триллионов выходите? Или как обычно, в норках будете сопли утирать?

nanaryfive 19 марта 2018 | 07:32

vsehporvem: Будут сопли в норках утирать и радоваться 1%.

pensioner25 19 марта 2018 | 07:36

А все ныли, ныли. Получается, живем отлично - и пенсии хорошие, и пособия, и войны правильно ведем, и с экономикой все хорошо, и даже коррупции в стране нет, как и постоянно врущих чиновников. Эх, бля, опять придется жить в сказке.

Сегодня в эфире