07:15, 19 марта 2018
68 субъектов России обработали 100% протоколов на президентских выборах
По последним данным ЦИК, Владимир Путин получает 76,7 проц голосов избирателей. В обеих столицах завершается обработка итоговых протоколов на президентских выборах. По состоянию на начало седьмого утра в Москве Путин побеждает с результатом в 70,7% В Санкт-Петербурге на тот же момент действующий президент получает 75%. В Чечне Владимир Путин лидирует, набрав 91 с лишним %.
Комментарии5
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igorrrpadlowitchs 19 марта 2018 | 07:21
Скотные дворы спешат отчитаться перед хозяином.
lenin3 19 марта 2018 | 07:29
igorrrpadlowitchs: москвичи и питерцы должны брать пример с Чечни. А то ишь что удумали.А чтоб пример лучше доходил, для них надо повысить налоги, плату за ЖКХ и ввести платные парковки во дворах...
Да даже и 70 с гаком для двух столиц-это из области фантастики,но сжечь уже Памфилова с Кириенко правильно выполнили наказ. К 24-му везде должно быть за 90%...
vsehporvem 19 марта 2018 | 07:26
Хомячье, сегодня на Марш Триллионов выходите? Или как обычно, в норках будете сопли утирать?
nanaryfive 19 марта 2018 | 07:32
vsehporvem: Будут сопли в норках утирать и радоваться 1%.
pensioner25 19 марта 2018 | 07:36
А все ныли, ныли. Получается, живем отлично - и пенсии хорошие, и пособия, и войны правильно ведем, и с экономикой все хорошо, и даже коррупции в стране нет, как и постоянно врущих чиновников. Эх, бля, опять придется жить в сказке.