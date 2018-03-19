Лондон сегодня передаст в организацию по запрещению химического оружия образцы отравляющего вещества по делу Скрипаля

Эксперты из Гааги прибудут в Великобританию и заберут образцы на тесты свою лабораторию. Ранее было объявлено, что речь идет о яде с кодовым названием «Новичок».

Проект «Новичок», а именно этим токсином, как считают британские власти, были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, разрабатывался в государственном институте органической химии в Шиханах Саратовской области под началом группы Петра Кирпичева. В начале 90-х химик Вил Мирзаянов рассказал миру о советской программе создания этого класса нервно-паралитических отравляющих веществ. С его слов, «Новичок» в 10 раз сильнее, чем известные до падения Советского Союза яды такого рода. Характер воздействия предполагает, что центральная нервная система человека отключается от функциональных органов. Первый признак отравления — сужение зрачков и существенное падение зрения. При больших дозах начинаются конвульсии и затрудняется дыхание. Человек как бы забывает дышать. В апогее отравления — смерть. Есть антидоты, это атропин и афин, однако они помогают лишь в остановке действия отравляющего вещества, но не могут восстановить уже раз и навсегда поврежденные органы.

Накануне глава британского МИД Борис Джонсон сообщил, что у Лондона есть достаточно доказательств того, что доза «Новичка» использованная для отравления Скрипаля и его дочери, была произведена именно в России.