07:03, 19 марта 2018
Кремль не будет отвечать на действия Украины по недопуску россиян на участки для голосования
Об этом сказал президент Владимир Путин.
Это безобразие, это нарушение всех общепризнанных международных норм. А Россия отвечать ничем не будет. Для нас Украина и украинский народ — это братский народ, я всегда об этом говорил, мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а напротив, сделаем все, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома.
Ранее стало известно, что парламентская ассамблея ОБСЕ направила на Украину письмо из-за недопуска российских граждан к местам голосования на территории страны.
Комментарии6
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vaka257 19 марта 2018 | 07:09
Интересно,а как Кремль собирался ответить за действия Украины...Чтобы фашисты из нода ,серба и прочей нечисти наложили кучи возле украинского посольства?...
estamp 19 марта 2018 | 07:16
vaka257: Ура? Путин зассал? Аваков пободил Путина?
mardian 19 марта 2018 | 07:10
Что опять "Новичок"?.
ivanov356 19 марта 2018 | 07:14
Надо, надо отвлечь от множества нарушений.
jblack2 19 марта 2018 | 07:22
Мудрый ответ.
Кастрюлеголовые попрыгают и поглумятся, остальные задумаются...
sg75g 19 марта 2018 | 07:25
И это совершенно правильно. Зачем уподобляться животным, если можно сделать все по людски. Да, конечно 100 000 россиян были вчера возмущены действиями укрохунты, препятсвующими им вопрекки всем международным правилам проголосовать на выборах своего президента в своих дипломатических учереждениях. Через шод выборы на Укарине. Надо сделать все возможное, чтобы 4 млн украинцев, находящихся на территории России смогли максимально удобно для себя отдасть свои голоса. И пусть украинцы сравнивают где мордор, а где цивилизация..