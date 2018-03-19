Кремль не будет отвечать на действия Украины по недопуску россиян на участки для голосования

Об этом сказал президент Владимир Путин.

Это безобразие, это нарушение всех общепризнанных международных норм. А Россия отвечать ничем не будет. Для нас Украина и украинский народ — это братский народ, я всегда об этом говорил, мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а напротив, сделаем все, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома.

Ранее стало известно, что парламентская ассамблея ОБСЕ направила на Украину письмо из-за недопуска российских граждан к местам голосования на территории страны.