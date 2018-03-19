07:02, 19 марта 2018
Результат Ксении Собчак на президентских выборах показывает, что она стала политиком
Результат Ксении Собчак на президентских выборах показывает, что она стала политиком и теперь надо сосредоточить силы на появлении новой партийной силы. Такое мнение в эфире РБК высказал политик Дмитрий Гудков.
Гудков подчеркнул, что партия будет пытаться сотрудничать со всеми оппозиционными силами, в том числе, с командой Алексея Навального.
Комментарии18
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vaka257 19 марта 2018 | 07:12
Дадут ли благославление из Кремля, как будут создаваться местные парторганизации,на какие средства будут печатать свою прессу...?
chapter_2 19 марта 2018 | 07:25
vaka257: Обязательно дадут! Не сомневайтесь. Кремлю выгодна фрагментация демократической оппозиции - разделяй и властвуй. М.Прохорова 2012 г. слили потому, что в те времена у оппозиции не было ни явного лидера и ни организационной структуры. Сейчас есть и лидер и структура, пусть и неофициальная. Поэтому усилия К.Собчак и Д.Гудкова для Кремля как нельзя кстати и будут щедро финансироваться. Меня радует, что К.Собчак и Г.Явлинского поддержали лишь немногие либералы. Жизнь продолжается.
ku111ku 19 марта 2018 | 07:27
chapter_2: Если бы претендентом выставили обычную лошадь, она набрала бы больше...
alo0000 19 марта 2018 | 07:28
chapter_2: vaka257: Собчак - оппозиция? С лозунгом - "Я - против, хорошо бы пива!"
pmasel 19 марта 2018 | 07:38
alo0000: А все-таки лошадь, на повороте обошла Алешу, вот он и бесился вчера и гнал пургу. ))) Хорошо бы подсчитать сколько его "бойкот" добавил % Пу, думаю 1-2.
vaka257 19 марта 2018 | 07:36
chapter_2: Многим близка политика Навального .Это единственный на сегодня политик ,которого боится Кремль...Думаю,что его будут выдавливать из страны ,будут продолжать его травить,делать ему пакости и мерзости...И вообще Кириенко за двупартийную систему...За эти шесть много чего произойдёт...Многое будет зависеть от давления Запада - железный занавес...
perevozchik62 19 марта 2018 | 07:13
Гудок , ты дурак продажный, куда ты лезешь недоумок !
Результаты лошадки говорят о том, что она из обычной шлюхи стала политической проституткой.
alo0000 19 марта 2018 | 07:30
perevozchik62: Простая монетизация папиных заслуг и "дядиной" благосклонности.
zemljanka 19 марта 2018 | 07:13
Договаривайтесь, молодежь.
Отправьте саранчй на КаНары.
На пенсию - стариЧмо.
igor20012 19 марта 2018 | 07:17
Да, она в любую минуту готова предать и продать любого-это политик.
condor00 19 марта 2018 | 07:40
igor20012: И ломаного гроша не дашь за политика, а уж что говорить о своём голосе за него! Или надо быть таким же.
И единственное, в отношении политика не работает: "...поверишь - увидишь", ибо в субстанцию не существует возможности верить.
lara17 19 марта 2018 | 07:23
Ну и политик с 1% или сколько она там набрала? Это напоминает игру в песочнице.
arkady 19 марта 2018 | 07:25
Ксения очень достойно провела кампанию. А ее дебаты с этой скотиной и хамом Навальным показали, что она реальный единственный лидер оппозиции. Совместная партия с Гудковым - очень хорошая идея. Гудкова нужно теперь показать высокий результат на выборах в Москве и все будет нормально. А Навального с Яшиным - в маргиналы.
alo0000 19 марта 2018 | 07:32
arkady: Да, дураков на Руси на ТЫСЯЧУ лет припасено...
rips3 19 марта 2018 | 07:27
Ахах!)) 1,5% показывают, что в политике ей не светит! Но она то и не хочет в политику, она хочет на государственное кормление, получить свою долю пирога, занять место мамаши, что бы крышевать из ГД или СФ свой бизнес..
vladimirgornitsky 19 марта 2018 | 07:27
Провокаторы на марше. Ближайшая задача - дискредитировать Навального, а дальше - что прикажут.
Называть обслугу политикамии - особый путь России.
condor00 19 марта 2018 | 07:28
Безусловно, не моё дело. Но политик - наиболее низшая ступень в иерархии человеческого развития. Не трагедия, в конце концов, если это всего лишь старт. Но беда - если это остановка, становящаяся сутью (пример - тот же Гудков - старший).
chapter_2 19 марта 2018 | 07:36
condor00: Политик — это гражданин уполномоченный законом принимать решения, обязательные для исполнения государством.