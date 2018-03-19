Результат Ксении Собчак на президентских выборах показывает, что она стала политиком и теперь надо сосредоточить силы на появлении новой партийной силы. Такое мнение в эфире РБК высказал политик Дмитрий Гудков.

Гудков подчеркнул, что партия будет пытаться сотрудничать со всеми оппозиционными силами, в том числе, с командой Алексея Навального.