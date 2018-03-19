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07:02, 19 марта 2018

Результат Ксении Собчак на президентских выборах показывает, что она стала политиком

Результат Ксении Собчак на президентских выборах показывает, что она стала политиком и теперь надо сосредоточить силы на появлении новой партийной силы. Такое мнение в эфире РБК высказал политик Дмитрий Гудков.

Гудков подчеркнул, что партия будет пытаться сотрудничать со всеми оппозиционными силами, в том числе, с командой Алексея Навального.

Комментарии

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vaka257 19 марта 2018 | 07:12

Дадут ли благославление из Кремля, как будут создаваться местные парторганизации,на какие средства будут печатать свою прессу...?

chapter_2 19 марта 2018 | 07:25

vaka257: Обязательно дадут! Не сомневайтесь. Кремлю выгодна фрагментация демократической оппозиции - разделяй и властвуй. М.Прохорова 2012 г. слили потому, что в те времена у оппозиции не было ни явного лидера и ни организационной структуры. Сейчас есть и лидер и структура, пусть и неофициальная. Поэтому усилия К.Собчак и Д.Гудкова для Кремля как нельзя кстати и будут щедро финансироваться. Меня радует, что К.Собчак и Г.Явлинского поддержали лишь немногие либералы. Жизнь продолжается.

ku111ku 19 марта 2018 | 07:27

chapter_2: Если бы претендентом выставили обычную лошадь, она набрала бы больше...

alo0000 19 марта 2018 | 07:28

chapter_2: vaka257: Собчак - оппозиция? С лозунгом - "Я - против, хорошо бы пива!"

pmasel 19 марта 2018 | 07:38

alo0000: А все-таки лошадь, на повороте обошла Алешу, вот он и бесился вчера и гнал пургу. ))) Хорошо бы подсчитать сколько его "бойкот" добавил % Пу, думаю 1-2.

vaka257 19 марта 2018 | 07:36

chapter_2: Многим близка политика Навального .Это единственный на сегодня политик ,которого боится Кремль...Думаю,что его будут выдавливать из страны ,будут продолжать его травить,делать ему пакости и мерзости...И вообще Кириенко за двупартийную систему...За эти шесть много чего произойдёт...Многое будет зависеть от давления Запада - железный занавес...

perevozchik62 19 марта 2018 | 07:13

Гудок , ты дурак продажный, куда ты лезешь недоумок !
Результаты лошадки говорят о том, что она из обычной шлюхи стала политической проституткой.

alo0000 19 марта 2018 | 07:30

perevozchik62: Простая монетизация папиных заслуг и "дядиной" благосклонности.

zemljanka 19 марта 2018 | 07:13

Договаривайтесь, молодежь.
Отправьте саранчй на КаНары.
На пенсию - стариЧмо.

igor20012 19 марта 2018 | 07:17

Да, она в любую минуту готова предать и продать любого-это политик.

condor00 19 марта 2018 | 07:40

igor20012: И ломаного гроша не дашь за политика, а уж что говорить о своём голосе за него! Или надо быть таким же.
И единственное, в отношении политика не работает: "...поверишь - увидишь", ибо в субстанцию не существует возможности верить.

lara17 19 марта 2018 | 07:23

Ну и политик с 1% или сколько она там набрала? Это напоминает игру в песочнице.

arkady 19 марта 2018 | 07:25

Ксения очень достойно провела кампанию. А ее дебаты с этой скотиной и хамом Навальным показали, что она реальный единственный лидер оппозиции. Совместная партия с Гудковым - очень хорошая идея. Гудкова нужно теперь показать высокий результат на выборах в Москве и все будет нормально. А Навального с Яшиным - в маргиналы.

alo0000 19 марта 2018 | 07:32

arkady: Да, дураков на Руси на ТЫСЯЧУ лет припасено...

rips3 19 марта 2018 | 07:27

Ахах!)) 1,5% показывают, что в политике ей не светит! Но она то и не хочет в политику, она хочет на государственное кормление, получить свою долю пирога, занять место мамаши, что бы крышевать из ГД или СФ свой бизнес..

vladimirgornitsky 19 марта 2018 | 07:27

Провокаторы на марше. Ближайшая задача - дискредитировать Навального, а дальше - что прикажут.
Называть обслугу политикамии - особый путь России.

condor00 19 марта 2018 | 07:28

Безусловно, не моё дело. Но политик - наиболее низшая ступень в иерархии человеческого развития. Не трагедия, в конце концов, если это всего лишь старт. Но беда - если это остановка, становящаяся сутью (пример - тот же Гудков - старший).

chapter_2 19 марта 2018 | 07:36

condor00: Политик — это гражданин уполномоченный законом принимать решения, обязательные для исполнения государством.

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