68 субъектов России обработали 100% протоколов на президентских выборах

По последним данным ЦИК, Владимир Путин получает 76,7 проц голосов избирателей. В обеих столицах завершается обработка итоговых протоколов на президентских выборах. По состоянию на начало седьмого утра в Москве Путин побеждает с результатом в 70,7% В Санкт-Петербурге на тот же момент действующий президент получает 75%. В Чечне Владимир Путин лидирует, набрав 91 с лишним %.

Огромное количество людей принудили проголосовать на прошедших выборах. Об этом в эфире «Эха» рассказал сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мелконьянц.

Мелконьяцн подчеркнул, что большинство зафиксированных нарушений и обращений от граждан касались именно манипуляций для повышения явки.