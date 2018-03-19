68 субъектов России обработали 100% протоколов на президентских выборах
По последним данным ЦИК, Владимир Путин получает 76,7 проц голосов избирателей. В обеих столицах завершается обработка итоговых протоколов на президентских выборах. По состоянию на начало седьмого утра в Москве Путин побеждает с результатом в 70,7% В Санкт-Петербурге на тот же момент действующий президент получает 75%. В Чечне Владимир Путин лидирует, набрав 91 с лишним %.
Огромное количество людей принудили проголосовать на прошедших выборах. Об этом в эфире «Эха» рассказал сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мелконьянц.
Мелконьяцн подчеркнул, что большинство зафиксированных нарушений и обращений от граждан касались именно манипуляций для повышения явки.
Комментарии13
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zmeelov_1 19 марта 2018 | 07:04
94% проголосовавших и почти две трети по факту населения России вчера сказали: Пиндосня западная, идите ка вы нах...хаус. И со своим ЛГБТэшным рылом уставным к нам не суйтесь, дабы вашу чавку нагло-саксонскую малость не поправили русским кулаком. Ну и подпиндосам доморощенным - выпить яду.. пока не запинали..
Очень позитивные выборы! Путин - наш Президент.
И для бандеровских старух беззубых: по опросам одно из незалэжных каналов СМИ, если б власти хунты Усраины не блокировали дип представительства России у себя, у Путина было под 90%. Украинцам до смерти надоели хохляцко-бандеровские ублюдки. ,
michael_golubchik 19 марта 2018 | 07:12
zmeelov_1: По факту явка вчера составила 55%. Потому что в той же Чечне и Дагестане, как и предполагалось реальные люди на самом деле на выборы в основном не ходят. То же самое касается и всех остальных регионов с аномально высокой явкой. Это вчера в реальном времени показали наблюдатели Навального.
vaka257 19 марта 2018 | 07:16
michael_golubchik: Забастовка удалась - 33% (по офиц.данным),а так 45% населения не участвовали в представлении...
pmasel 19 марта 2018 | 07:29
vaka257: Ну вот не дуркуй, не строй из себя Чурова. Разница между думскими и президентскими выборами, по явке не превышала 10%. На думских было 48, по идее сейчас должно быть 55-58. Так что Сознательных "воздержавшихся" не больше чем голосов у Явлинского.
michael_golubchik 19 марта 2018 | 07:32
pmasel: . Разница между думскими и президентскими выборами, по явке не превышала 10%
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Это же вы просто выдумали что именно превышала 10%. И потом бессознательно воздержавшиеся и до бойкота могли презирать эти подтасованные выборы. И во время думских выборов 2016-го тоже. И таких много.
zmeelov_1 19 марта 2018 | 07:17
michael_golubchik: Это чьи наблюдатели показали? мошенника, в чьём штабе на кануне выборов находят бюллетени? Нах-нах таких наблюдателей.
michael_golubchik 19 марта 2018 | 07:35
zmeelov_1: Это чьи наблюдатели показали?
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Да уж во всяком случае почестнее будут чем те же мошенники в Чечне. Кстати, в этот раз наблюдатели Навального в Чечне смогли несколько подавить даже и официальную явку. Она осталась огромной, но очень далеко от тех 100%, что они рисовали раньше.
igor20012 19 марта 2018 | 07:05
Итоги голосования :
Если работу получить очень трудно, а потерять очень легко;
Если потеря работы означает катастрофу ( смерть-смертность сейчас огромная);
И любой намек начальства: «голосуй правильно !»-воспринимается как :»голосуй за путина «,
Или будешь уволен ! ( а это-…)
Другого результата и быть не может, но вспомним Чаушеско, который при рейтинге 96%
Был арестован и расстрелян своим народом в 5 минут !
zemljanka 19 марта 2018 | 07:06
Даладна. Боятся люди. Перемен.
pmasel 19 марта 2018 | 07:24
zemljanka: Если бы. Даже официальные опросы показывают - перемен хотят больше половины, а у Левады под 70%.
zemljanka 19 марта 2018 | 07:35
pmasel: Буду рада. Если перемены к лучшему - для 140 миллионов - произойдут.
lenin3 19 марта 2018 | 07:13
Москвичам и питерцам надо брать пример с Чечни. А чтоб пример был более убедительным, надо им повысить налоги, плату за ЖКХ и ввести платные парковки во дворах. А то, понимаешь, меньше всех процент. Хотя и эти 70 с газом из области фантастики, молодцы Памфилова с Кириенко...
ivanov356 19 марта 2018 | 07:17
Не жили хорошо, да и не надо. Страдание, выбранная доля.