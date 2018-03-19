06:46, 19 марта 2018
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз» установлена на стартовый стол на космодроме Байконур
Запуск корабля к МКС намечен на 21 марта в 20:44 по Москве. Стыковка «Союза» с орбитальной станцией должна произойти спустя
двое суток. На этом корабле к МКС отправятся космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
Комментарии2
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zemljanka 19 марта 2018 | 07:02
В добрый час.
Всей экспедиции - штатного режима.
ihor_syvoryj 19 марта 2018 | 07:31
Видимо, освятили без нарушений. раз удалось "поставить на стол"!