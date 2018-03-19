Ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз» установлена на стартовый стол на космодроме Байконур

Запуск корабля к МКС намечен на 21 марта в 20:44 по Москве. Стыковка «Союза» с орбитальной станцией должна произойти спустя

двое суток. На этом корабле к МКС отправятся космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.