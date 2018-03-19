06:45, 19 марта 2018
Владимир Путин пока не планирует никаких конституционных реформ
По его словам, все изменения в структуре госорганов произойдут после инаугурации. Путин также сказал, что планирует встречи с другими кандидатами в президенты, но дату не уточнил. Отвечая на вопрос о возможности участия в президентских выборах в 2030 году, он сказал: «Это смешно, я что до ста лет здесь буду сидеть?». По последним данным, Путин на президентских выборах получает 76,7 проц. голосов избирателей.
Комментарии18
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vaka257 19 марта 2018 | 06:48
Не планирует сейчас ,а через пять лет в самый раз...Это он и про Крым не планировал...
r88w556xl4 19 марта 2018 | 06:51
vaka257: Так не лучше ли Киев сразу сдать?
igorrrpadlowitchs 19 марта 2018 | 06:59
r88w556xl4: путин и его дружки уже давно сдали российский народ, как стеклотару . Какой вам Киев? Раньше жрали с корыта, а теперь баланду будут наливать прямо на землю !
astet 19 марта 2018 | 07:02
r88w556xl4: Реформы нужно начинать
с постройки концлагерей,
в которые отправить те 10 %,
которые предали вождя на выборах
(86 % - 76 % = 10 %),
а потом браться за тех,
кому не нравится война в Сирии, Украине
и воровство вора в законе Путина и его окружения.
zmeelov_1 19 марта 2018 | 06:55
94% проголосовавших и почти две трети по факту населения России вчера сказали: Пиндосня западная, идите ка вы нах...хаус. И со своим ЛГБТэшным рылом уставным к нам не суйтесь, дабы вашу чавку нагло-саксонскую малость не поправили русским кулаком. Ну и подпиндосам доморощенным - выпить яду.. пока не запинали..
Очень позитивные выборы! Путин - наш Президент.
И для бандеровских старух беззубых: по опросам одно из незалэжных каналов СМИ, если б власти хунты Усраины не блокировали дип представительства России у себя, у Путина было под 90%. Украинцам до смерти надоели хохляцко-бандеровские ублюдки.
igorrrpadlowitchs 19 марта 2018 | 06:57
vaka257: ну раз не планирует, то по старой русской традиции- жди беды!
lenin3 19 марта 2018 | 07:08
vaka257: а в том, что он будет опять будет избран в 24-м,несмотря на Конституцию, задающий вопрос не сомневается?
А на счет ста лет:Мугабе за 90 было,пока вконец не надоел,а с нынешней медициной(не в районной поликлинике, конечно) можно и до ста сидеть...
r88w556xl4 19 марта 2018 | 06:49
Запад таки добился результатов - вот к чему приводит антироссийская истерия, санкции и кольцо военных баз.
ha12raz 19 марта 2018 | 06:52
Еще армию карателей создаст да зон настроит.
zmeelov_1 19 марта 2018 | 06:57
ha12raz: Для тебя обязательно, гнида сионская..
alo0000 19 марта 2018 | 06:53
За Путина проголосовала половина избирателей. Это - минус. Не проголосовала за Путина половина избирателей. Это - плюс.
vaka257 19 марта 2018 | 07:00
alo0000: 33% послушало Навального и участвовали в забастовке...Это значит,если бы он участвовал ,то получил бы не менее 33%голосов ...Поэтому было принято целесообразное(путин)решение о его недопуске к выборам...
zkotor 19 марта 2018 | 06:57
Крыса живой не уйдёт никогда
mardian 19 марта 2018 | 07:00
"пока" это как "подряд".
wuwer 19 марта 2018 | 07:02
))) Мировые лидеры начали поздравлять:
КНР, Казахстан, Венесуэла, Куба, Сербия, Боливия, Абхазия....
На остальных второстепенных лидеров мы не будем обращать внимание,
им не нужны наши кредиты и их списание
igor20012 19 марта 2018 | 07:03
Какие реформы ? Человеку за 70 и менять что-либо он просто физиологически не может. Перестроить свои мозги, нервную систему в 70 лет-просто нереально !
perevozchik62 19 марта 2018 | 07:03
Менять Конституцию это по-нашему, теперь уже наверное наконец то внесут пункт о бессрочном царствовании и передачи власти "преемнику", чтоб не устраивать фарс под названием "выборы" и не выбрасывать бюджетные деньги на ветер.
navy06 19 марта 2018 | 07:04
Читай "еще как планирует, но после инаугурации". Что естественно. А к 30му году как раз детищки Путина подрастут. Так что трон передаст по наследству. Как это делается в Северной Корее и в Средней Азии. Велком в страны-изгои, граждане России!