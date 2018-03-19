06:33, 19 марта 2018
Владимир Путин назвал бредом обвинения в адрес России в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
По его словам, это чушь и нонсенс, чтобы кто-то в России позволил себе подобные выходки накануне президентских выборов и Чемпионата мира по футболу. «Это просто немыслимо», — заявил Путин в своем предвыборном штабе.
Комментарии17
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sg75g 19 марта 2018 | 06:40
Борька Джонсон что то проблеял насчет того, что он не против народа Росии. Ну смотри теперь, сучонок, на выбор этого народа..)))
vaka257 19 марта 2018 | 06:43
чтобы кто-то в России позволил себе подобные выходки накануне президентских выборов и Чемпионата мира по футболу…
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Вот как раз на это и рассчитано,чтобы не подумали...
mjau 19 марта 2018 | 06:52
vaka257: Путин проверил Запад на вшивость и выяснил- Запад труслив. Проверил и Восток(в частности, Эрдогана) и понял , что тот, наоборот, смел и нагл. Сейчас Путин будет нагибать Запад и прогибаться перед Востоком.
ura_123 19 марта 2018 | 07:01
mjau: Стесняюсь спросить,но спрошу,уж очень любопытно..
Что это значит-нагибать? Да и -прогибаться ,тоже.
На ум приходят нехорошие ассоциации что аффтор сам постоянно нагибается что бы "поднять мыло" в мужских душевых.
fr_perren 19 марта 2018 | 06:44
Что ж, уже подчиненные путина не уважают подставляют почем зря, то кокаин, то новичек. А он даже не знает кто? Разведчик али нет?
ugas 19 марта 2018 | 06:58
fr_perren: Завхоз он и есть завхоз. Ему только чемоданы таскать.
mardian 19 марта 2018 | 06:45
Конечно это бред,только бредит узурпатор,впрочем как и всегда.
volandvovan 19 марта 2018 | 06:45
Врет как дышит ...
ostanovka 19 марта 2018 | 06:46
То есть возразить путину было нечего. Осталось только общими словами кидаться.
velbkeirf1 19 марта 2018 | 06:51
Наши либерасты уже за готовили таблички Скрипаль плац для Лондона
и сидят на чемоданах
ha12raz 19 марта 2018 | 06:54
А кто считает его нормальным ?
sg75g 19 марта 2018 | 06:55
Стервоза Мэй плачет всю ночь в своей светелке, - "Как так то? Все сделали чтобы подставить. За неделю до выборов убрали лучшего своего агента. Вся Англия в шоке, чуть ли не к войне готовится... А у Путина ещ больше результат.. Как с ними бороться то?"
А вот так. Не вмешиваться, не совать свое поганое рыло в чужие дела. Некоторые и не собирались голосовать, но видя такое дело нарочно пошли и отдали свои голоса за Путина. Это Россия! ))
volandvovan 19 марта 2018 | 07:08
sg75g: Смеется тот кто смеется последним...
ura_123 19 марта 2018 | 06:55
Так выходка (с) эта вроде как не в России,а в Англии случилась?
velbkeirf1 19 марта 2018 | 07:05
А в общем это называется передозировка списано с фильма Лев готовиться к прыжку 1968 год
sbk 19 марта 2018 | 07:06
Бред как-то незаметно стал нормой нашего существования.
sasass 19 марта 2018 | 07:15
Если победа заранее запланирована , то бреда тут никакого нет - все идет по плану ....