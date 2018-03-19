Z Архив новостей новости
5 17 6 1325
06:33, 19 марта 2018

Владимир Путин назвал бредом обвинения в  адрес России в отравлении Сергея Скрипаля и  его дочери

По его словам, это чушь и  нонсенс, чтобы кто-то в  России позволил себе подобные выходки накануне президентских выборов и Чемпионата мира по футболу. «Это просто немыслимо», — заявил Путин в своем предвыборном штабе.

Комментарии

17

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

(комментарий скрыт)

sg75g 19 марта 2018 | 06:40

Борька Джонсон что то проблеял насчет того, что он не против народа Росии. Ну смотри теперь, сучонок, на выбор этого народа..)))

vaka257 19 марта 2018 | 06:43

чтобы кто-то в России позволил себе подобные выходки накануне президентских выборов и Чемпионата мира по футболу…
=================
Вот как раз на это и рассчитано,чтобы не подумали...

mjau 19 марта 2018 | 06:52

vaka257: Путин проверил Запад на вшивость и выяснил- Запад труслив. Проверил и Восток(в частности, Эрдогана) и понял , что тот, наоборот, смел и нагл. Сейчас Путин будет нагибать Запад и прогибаться перед Востоком.

ura_123 19 марта 2018 | 07:01

mjau: Стесняюсь спросить,но спрошу,уж очень любопытно..
Что это значит-нагибать? Да и -прогибаться ,тоже.
На ум приходят нехорошие ассоциации что аффтор сам постоянно нагибается что бы "поднять мыло" в мужских душевых.

fr_perren 19 марта 2018 | 06:44

Что ж, уже подчиненные путина не уважают подставляют почем зря, то кокаин, то новичек. А он даже не знает кто? Разведчик али нет?

ugas 19 марта 2018 | 06:58

fr_perren: Завхоз он и есть завхоз. Ему только чемоданы таскать.

mardian 19 марта 2018 | 06:45

Конечно это бред,только бредит узурпатор,впрочем как и всегда.

volandvovan 19 марта 2018 | 06:45

Врет как дышит ...

ostanovka 19 марта 2018 | 06:46

То есть возразить путину было нечего. Осталось только общими словами кидаться.

velbkeirf1 19 марта 2018 | 06:51

Наши либерасты уже за готовили таблички Скрипаль плац для Лондона
и сидят на чемоданах

ha12raz 19 марта 2018 | 06:54

А кто считает его нормальным ?

sg75g 19 марта 2018 | 06:55

Стервоза Мэй плачет всю ночь в своей светелке, - "Как так то? Все сделали чтобы подставить. За неделю до выборов убрали лучшего своего агента. Вся Англия в шоке, чуть ли не к войне готовится... А у Путина ещ больше результат.. Как с ними бороться то?"
А вот так. Не вмешиваться, не совать свое поганое рыло в чужие дела. Некоторые и не собирались голосовать, но видя такое дело нарочно пошли и отдали свои голоса за Путина. Это Россия! ))

volandvovan 19 марта 2018 | 07:08

sg75g: Смеется тот кто смеется последним...

ura_123 19 марта 2018 | 06:55

Так выходка (с) эта вроде как не в России,а в Англии случилась?

velbkeirf1 19 марта 2018 | 07:05

А в общем это называется передозировка списано с фильма Лев готовиться к прыжку 1968 год

sbk 19 марта 2018 | 07:06

Бред как-то незаметно стал нормой нашего существования.

sasass 19 марта 2018 | 07:15

Если победа заранее запланирована , то бреда тут никакого нет - все идет по плану ....

Сегодня в эфире