Z Архив новостей новости
5 6 6 923
06:31, 19 марта 2018

Ксения Собчак пригласила Алексея Навального к сотрудничеству со  своей новой партией

Тот отказался, заявив, что они с Собчак занимаются «разными делами», и дела Собчак «отвратительны». Перепалка произошла в прямом эфире во время шоу «Невыборы» на канале «Навальный LIVE». О создании «антипутинской» партии Собчак объявила на днях вместе с политиком Дмитрием Гудковым, который ранее сотрудничал с «Яблоком». Навальный на предложение о сотрудничестве ответил резко, объявив, что Собчак выступила в ходе предвыборной кампании как «часть махинации» и все дела отвратительны и лицемерны. Собчак получает на этих президентских выборах 1,7 проц голосов.

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

sg75g 19 марта 2018 | 06:36

Лелие переживает что на бойкот никто не пришел )))

astet 19 марта 2018 | 07:05

sg75g: Навальный не сумасшедший,
чтобы консолидироваться с Собчак!

igor20012 19 марта 2018 | 06:40

Навальному нужно объединяться с кем угодно, не согласным с этим режимом.

r88w556xl4 19 марта 2018 | 06:43

igor20012: С шавками подзаборными надо объединяться, они тоже ни с кем не согласны и гавкают на всех подряд.

aromatnay 19 марта 2018 | 06:45

А какой смысл в объединении. Если ноль сложить с нулем, то и получится...

lovemoskaleva 19 марта 2018 | 06:48

Собчак нужен ЭЛЕКТОРАТ НАВАЛЬНОГО! Ксения Собчак заявила, что с пользой провела время. Объехала страну. Договорилась о новых корпоративах. Цена теперь естественно будет выше. Как никак бывший кандидат в президенты. ТОлько деньги - нужны Собчак! Тот ПИАР , который она проводила, а не предвыборную агитацию, ей нужен для УСПЕШНОЙ РАБОТЫ НА ТВ!!! ВЕдь, когда она предлагает объединение- она предлагает СВОЁ ЛИЦО, которое (бл@) везде пускают!!!
Мужа уже допустили на ТВ программу вести!

Сегодня в эфире