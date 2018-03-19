06:31, 19 марта 2018
Ксения Собчак пригласила Алексея Навального к сотрудничеству со своей новой партией
Тот отказался, заявив, что они с Собчак занимаются «разными делами», и дела Собчак «отвратительны». Перепалка произошла в прямом эфире во время шоу «Невыборы» на канале «Навальный LIVE». О создании «антипутинской» партии Собчак объявила на днях вместе с политиком Дмитрием Гудковым, который ранее сотрудничал с «Яблоком». Навальный на предложение о сотрудничестве ответил резко, объявив, что Собчак выступила в ходе предвыборной кампании как «часть махинации» и все дела отвратительны и лицемерны. Собчак получает на этих президентских выборах 1,7 проц голосов.
Комментарии6
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sg75g 19 марта 2018 | 06:36
Лелие переживает что на бойкот никто не пришел )))
astet 19 марта 2018 | 07:05
sg75g: Навальный не сумасшедший,
чтобы консолидироваться с Собчак!
igor20012 19 марта 2018 | 06:40
Навальному нужно объединяться с кем угодно, не согласным с этим режимом.
r88w556xl4 19 марта 2018 | 06:43
igor20012: С шавками подзаборными надо объединяться, они тоже ни с кем не согласны и гавкают на всех подряд.
aromatnay 19 марта 2018 | 06:45
А какой смысл в объединении. Если ноль сложить с нулем, то и получится...
lovemoskaleva 19 марта 2018 | 06:48
Собчак нужен ЭЛЕКТОРАТ НАВАЛЬНОГО! Ксения Собчак заявила, что с пользой провела время. Объехала страну. Договорилась о новых корпоративах. Цена теперь естественно будет выше. Как никак бывший кандидат в президенты. ТОлько деньги - нужны Собчак! Тот ПИАР , который она проводила, а не предвыборную агитацию, ей нужен для УСПЕШНОЙ РАБОТЫ НА ТВ!!! ВЕдь, когда она предлагает объединение- она предлагает СВОЁ ЛИЦО, которое (бл@) везде пускают!!!
Мужа уже допустили на ТВ программу вести!