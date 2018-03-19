Ксения Собчак пригласила Алексея Навального к сотрудничеству со  своей новой партией

Тот отказался, заявив, что они с Собчак занимаются «разными делами», и дела Собчак «отвратительны». Перепалка произошла в прямом эфире во время шоу «Невыборы» на канале «Навальный LIVE». О создании «антипутинской» партии Собчак объявила на днях вместе с политиком Дмитрием Гудковым, который ранее сотрудничал с «Яблоком». Навальный на предложение о сотрудничестве ответил резко, объявив, что Собчак выступила в ходе предвыборной кампании как «часть махинации» и все дела отвратительны и лицемерны. Собчак получает на этих президентских выборах 1,7 проц голосов.