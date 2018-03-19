ЦИК РФ обработал почти 100 % итоговых протоколов на президентских выборах

Результаты почти не изменились: Владимир Путин получает 76,7% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,8%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,7%. Явка избирателей составила около 67 процентов.

Прошедшие выборы нельзя назвать честными. Такое мнение высказал кандидат в президенты лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Жириновский отметил, что за Путина агитировали многие спортсмены и деятели культуры, дав ему преимущество перед остальными кандидатами.