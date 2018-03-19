06:30, 19 марта 2018
ЦИК РФ обработал почти 100 % итоговых протоколов на президентских выборах
Результаты почти не изменились: Владимир Путин получает 76,7% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,8%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,7%. Явка избирателей составила около 67 процентов.
Прошедшие выборы нельзя назвать честными. Такое мнение высказал кандидат в президенты лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Жириновский отметил, что за Путина агитировали многие спортсмены и деятели культуры, дав ему преимущество перед остальными кандидатами.
Комментарии19
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r88w556xl4 19 марта 2018 | 06:36
Хомки, в запой!
chapter_2 19 марта 2018 | 06:38
Цель, поставленная в Кремле, добиться поддержки В.Путина на "выборах" более чем половиной российских избирателей достигнута. Умножаем 0,767 на 0,67 и получим желанные в Кремле 0,514. То есть 51,4% избирателей России поддержали В.Путина. Главное, что больше 50%, что позволяет госпропаганде заявить: В.Путин - президент большинства россиян...
Столь ювелирный по точности результат получен благодаря системе ГАС ВЫБОРЫ. Давно прошли те времена, когда эта система выдавала знаменитые нелепостью 146%. Сейчас эта система стала умной и запрограммирована так, что может незаметно увеличить явку избирателей на участках, где нет наблюдателей, и передать голоса от тех, кто не станет протестовать, тому, кому нужно. Замечу, что систему ГАС ВЫБОРЫ, не контролирует ни гражданское общество, ни ЦИК.
Удивляться результатам не нужно. Государство по воле В.Путина тратит только на текущую рекламу правящей номенклатуры и, значит, самого В.Путина около 200 млрд. рублей ежегодно.
r88w556xl4 19 марта 2018 | 06:40
1. Явка избирателей составила около 67 процентов.
2. Владимир Путин получает 76,7%
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От первого удара Сисян упал на колени.
От второго свалился навзничь, глаза закатились и он уже не двигался.
zmeelov_1 19 марта 2018 | 06:40
94% проголосовавших и почти две трети по факту населения России вчера сказали: Пиндосня западная, идите ка вы нах...хаус. И со своим ЛГБТэшным рылом уставным к нам не суйтесь, дабы вашу чавку наглую малость не поправили русским кулаком. Ну и подпиндосам доморощенным - выпить яду.. пока не запинали..
Очень позитивные выборы! Путин - наш Президент.
keg 19 марта 2018 | 07:04
zmeelov_1: в школе 2 по математике было ?
zmeelov_1 19 марта 2018 | 07:21
keg: Олигофрен с кеглей, сложи голоса Путина, Грудинина и Жириновского, которые однозначно выразили свою позицию на провокации нагло-саксов, и получишь 94%.. Кретин, лечись
chapter_2 19 марта 2018 | 06:45
r88w556xl4: Дорогой, 33% всех избирателей России участвовали в Забастовке избирателей, объявленной А.Навальным. А.Навальный очень доволен результатами.
sg75g 19 марта 2018 | 06:47
chapter_2:
А уж как довольны в Кремле агнентом Навальным. Пока он не объявлял бойкот, никогда такой высокой явки не было )))
koshkairina 19 марта 2018 | 06:39
r88w556xl4: судя по аватарке, ты уже в нем...
ugas 19 марта 2018 | 06:52
r88w556xl4: Гордитесь, портянки! Благодаря вашим усилиям Россия перестала быть дурдомом! Теперь это - дом психохроников. И выход отсюда - только на кладбище. Вам своих-то детей и внуков не жалко? Или вас своевременно стерилизовали?
vaka257 19 марта 2018 | 06:39
Матерям и жёнам потом не реветь при потери своего сына и мужа...
zmeelov_1 19 марта 2018 | 06:43
vaka257: Климаксная, ты уже всех своих отбандеренных хохлят закопала после котлов, нет? Тогда мы идём к вам.. Жди
ugas 19 марта 2018 | 06:54
vaka257: vaka257: И, главное, денег не просить.
ems1 19 марта 2018 | 06:45
Ну вот сами себе избрали, теперь ждите: матери - отъём детей из-за шлепков; будущие пенсионеры - повышение пенсионного возраста; работающие - налоги на воздух; неработающие - налог на безделие; русские - сдачу Донбасса и Курил; нерусские - вот для вас будет "малина".
vaka257 19 марта 2018 | 06:46
Люди Холопского
звания —
Сущие псы
иногда:
Чем тяжелей
наказания,
Тем им милей господа...
ostanovka 19 марта 2018 | 06:49
Америка вмешалась в результаты выборов, как о том предупреждали Путин и лавров, и вот результат.
Америка подсунула в пятый раз уже давно нелегмтимного Путина..все патриоты России обязаны выступить объединенным народным фронтом против происков американской плутократии!! Пиндос не пройдет!!
zmeelov_1 19 марта 2018 | 07:24
ostanovka: Мухоморов обкурилась? ну идиотка, предупреждали ведь..
abulkor 19 марта 2018 | 06:50
Что они там считают? Ведь ещё месяц назад из администрации президента в ЦИК были направлены окончательные цифры по итогам голосования.
keg 19 марта 2018 | 06:57
56 мил. тупых холопов - это круто...