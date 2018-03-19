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06:17, 19 марта 2018

Вслед за Трампом встретиться с Ким Чен Ыном захотел и премьер-министр Японии Абэ

Как передает РИА, Япония попросила Южную Корею стать посредником в подготовке такой встречи на высшем уровне.

Комментарии

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ostapbey 19 марта 2018 | 06:22

Вслед за Трампом? Встали в очередь лидеры по уровню экономики?
Путин тоже занял место. За Португаллиеей!!
Даже..

plantagenista 19 марта 2018 | 07:00

ostapbey:Япония заинтересована.А для данного премьера типично,Коидзуми вряд ли пошёл бы на это.В общем,процесс этот долгий,с непредсказуемым результатом,по принципу "шаг вперёд два назад", а потому малоинтересный.

fr_perren 19 марта 2018 | 06:35

Пончик становится популярным.

vaka257 19 марта 2018 | 06:41

Вот что кораблики вдоль берегов с толстячком сделали...

estamp 19 марта 2018 | 07:14

vaka257: Полагаете отправклй корабликов Трамп просто внимания Ына добивался? Чтоб Ын его наконец-то принял?

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