06:17, 19 марта 2018
Вслед за Трампом встретиться с Ким Чен Ыном захотел и премьер-министр Японии Абэ
Как передает РИА, Япония попросила Южную Корею стать посредником в подготовке такой встречи на высшем уровне.
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Как передает РИА, Япония попросила Южную Корею стать посредником в подготовке такой встречи на высшем уровне.
Комментарии5
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ostapbey 19 марта 2018 | 06:22
Вслед за Трампом? Встали в очередь лидеры по уровню экономики?
Путин тоже занял место. За Португаллиеей!!
Даже..
plantagenista 19 марта 2018 | 07:00
ostapbey:Япония заинтересована.А для данного премьера типично,Коидзуми вряд ли пошёл бы на это.В общем,процесс этот долгий,с непредсказуемым результатом,по принципу "шаг вперёд два назад", а потому малоинтересный.
fr_perren 19 марта 2018 | 06:35
Пончик становится популярным.
vaka257 19 марта 2018 | 06:41
Вот что кораблики вдоль берегов с толстячком сделали...
estamp 19 марта 2018 | 07:14
vaka257: Полагаете отправклй корабликов Трамп просто внимания Ына добивался? Чтоб Ын его наконец-то принял?