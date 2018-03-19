Владимир Путин побеждает на президентских выборах

К этому часу он получил поддержку 76 процентов избирателей. Как отмечает Центризбирком, это рекордная цифра в истории постсоветской России. Явка избирателей составила около 67 процентов. Инаугурация запланирована на 7 мая.

Владимир Путин рассказал о возможных изменениях в правительстве после выборов По его словам, все изменения должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок. Поэтому, по словам Путина, все основные изменения произойдут после инаугурации. Отвечая на вопрос о судьбе действующего премьера Дмитрия Медведева, Путин заявил, что предметно начнет думать об этом с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов. Инаугурация президента России запланирована на 7 мая.