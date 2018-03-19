Владимир Путин побеждает на президентских выборах
К этому часу он получил поддержку 76 процентов избирателей. Как отмечает Центризбирком, это рекордная цифра в истории постсоветской России. Явка избирателей составила около 67 процентов. Инаугурация запланирована на 7 мая.
Владимир Путин рассказал о возможных изменениях в правительстве после выборов По его словам, все изменения должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок. Поэтому, по словам Путина, все основные изменения произойдут после инаугурации. Отвечая на вопрос о судьбе действующего премьера Дмитрия Медведева, Путин заявил, что предметно начнет думать об этом с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов. Инаугурация президента России запланирована на 7 мая.
Комментарии21
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rus 19 марта 2018 | 06:18
Путин наш президент, какое счастье!
r88w556xl4 19 марта 2018 | 06:20
Господа хомяки в мощном нокауте.
m_anuchin 19 марта 2018 | 06:23
r88w556xl4: нет, жизнь на этом не кончается, клон.
r88w556xl4 19 марта 2018 | 06:32
m_anuchin: У хомок она сейчас продолжается в глухом депресняке.
blahovdav 19 марта 2018 | 07:12
r88w556xl4: Господа хомяки в мощном нокауте.// Это точно... Я в шоке.... Думал, что будет 86% идиотов, готовых голосовать за плешивого главвора и могильщика Рашки, а оказалось умных больше.....
vaka257 19 марта 2018 | 06:21
Всё же он добился своего и обошёл по процентам Ельцина...Правда,только на пятый раз...
m_anuchin 19 марта 2018 | 06:21
Такое (более 70%) возможно только в авторитарной стране.
lenin3 19 марта 2018 | 06:28
m_anuchin: подождите, на следующих выборах насчитают за 90%.Любовь народа из срока в срок только растет...
r88w556xl4 19 марта 2018 | 06:30
m_anuchin: Такое возможно в той стране, на смену режима в которой выделены миллиарды долларов, против которой ведётся холодная война, которая окружается всё более плотным кольцом военных баз. Но западные политиканы не учитывают, что чем сильнее на русских гавкают, чем больше им угрожают и ставят ультиматумов, вводят санкций, тем прочнее позиция лидера и сплочённее народ.
blahovdav 19 марта 2018 | 07:31
r88w556xl4: что чем сильнее на русских гавкают, чем больше им угрожают и ставят ультиматумов, вводят санкций, тем прочнее позиция лидера и сплочённее народ./// Путлеровская свинка стесняется привести в пример гитлеровскую Германию и сплотившийся в едином порыве вокруг нацлидера немецкий народ??? Ах, как ненавидел этот народ жалкую кучку нацпредателей, пятиколонников . Ату их, к стенке этих скотов! А через несколько лет эту жалкую кучку стали гордо называть антифашистами... Хайль путлер??
selantjy 19 марта 2018 | 06:34
m_anuchin: Возможно, но только нацисткий бардак на Украине, это тоже не демократия! Сплошное предательство, воровство и обман!!! Сие, - охлократия...А авторитарному режиму легче вводить рыночные механизмы, хотя и дольше... "Шоковая терапия Бальцеровича" в Польше результат показала очень ограниченный. При падении европейских дотаций шовинизм махом просыпается, и экономику корёжит... И с 2021 года Восточную Европу будет корёжить, а Украине придётся к этому времени делать выбор, - где побираться. И Путин этого не забыл.... За оскорбление платить заставит!!!
vaka257 19 марта 2018 | 06:27
Опять выбрали хомут и кнут...
sasha2011 19 марта 2018 | 06:37
vaka257:
Вы абсолютно правы.
Извините, но я, не мудрствуя лукаво, повторю здесь то, что написал несколько ранее.
1. Сергей ВладиЛенович Кириенко успешмо справился с задачей по обеспечению явки и голосованию.
2. Элла Александровна Памфилова - хорошо считает.
3. Павел Николаевич Грудинин пришёл вторым, несмотря на сообщение о его не закрытых зарубежных счетах. Значит это не такой уж большой грех для политика по мнению россиян.
4. Менталитет крепостных не исчез за прошедшие более чем 150 лет. Никакие народовольцы Навальные, просветители Явлинслие и Собчаки, и даже скоморохи Жириновские ничего в этом менталитете изменить не в состоянии. Похоже, что болезнь неизлечима... Читайте Полежаева:
В России чтут/ Царя и кнут,/ В ней царь с кнутом,/ Как поп с крестом...
http://rupoem.ru/polezhaev/all.aspx#britanskij-lord-svobodoj.
А у Стругацких в "Трудно быть богом" вообще всё давно и подробно описано.
rus 19 марта 2018 | 06:47
sasha2011: ...в этом менталитете изменить не в состоянии...
Вы бы хотя бы сформулировали, что конкретно в менталитете народы с тысячелетней историей вы менять удумали?
rus 19 марта 2018 | 06:45
vaka257: ...Опять выбрали хомут и кнут...
А как без к нута с вами - оппами, у вас пальцы на автомате в фигу складываются.
sasha2011 19 марта 2018 | 06:30
Я не понял: за него проголосовали 76 % ИЗБИРАТЕЛЕЙ или 76 % ПРОГОЛОСОВАВШИХ из 67 % пришедших.
Т.е. 67*0.76=50.92% или 76%????
igor20012 19 марта 2018 | 06:35
Итоги голосования :
Если работу получить очень трудно, а потерять очень легко;
Если потеря работы означает катастрофу ( смерть-смертнгость сейчас огромная);
И любой намек начальства: «голосуй правильно !»-воспринимается как :»голосуй за путина «,
Или будешь уволен ! ( а это-…)
Другого результата и быть не может, но вспомним Чаушеско, который при рейтинге 96%
Был арестован и расстрелян своим народом в 5 минут !
rus 19 марта 2018 | 06:50
igor20012: ...Если потеря работы означает катастрофу...
А Вы свое дело откройте, завалите страну, мир чудо компьютерами на квантовых схемах?
igor20012 19 марта 2018 | 07:14
rus: rus: Какие сейчас чудо компьютеры ? Злобным овощам нужны только овощи (жрать и сра-ь: все, что их волнует ). Я с начала 90-х занимался бизнесом и знаю, что говорю.
erpetkur 19 марта 2018 | 06:36
Люди холопского звания
Сущие псы иногда
Чем тяжелей наказания
Тем им милей господа
(с) Некрасов
epynda 19 марта 2018 | 06:43
Те кто считает, что Президент России, это нанятый менеджер и он сидит в офисе, что он должен вести страну по "европейскому" пути и проповедовать "западные ценности", никогда в ближайшие годы не придут к власти.....
А через несколько десятилетий, когда коренных жителей Европы станет меньше, чем потомков приезжих эмигрантов, и содомистские законы будут отменены, тогда, возможно, власти РФ пересмотрят свою политику в отношении, уже мусульманского Запада...