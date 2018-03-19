В Волоколамском районе Подмосковья в день выборов прошел очередной митинг против мусорного полигона «Ядрово»

Активисты устроили «панихиду по экологии» и организовали собственный избирательный участок на свалке.

Пикет местных жителей был организован рядом с въездом на территорию полигона. Как рассказали «МБХ Медиа» организаторы акции, от Волоколамска, который находится всего в нескольких километрах от свалки, выдвинулась траурная процессия в составе около сотни машин. В их числе был и автомобиль ритуальной службы. У «Ядрово» люди несли венки, после чего проголосовали в мусорную урну. На настоящие выборы активисты не пошли – по их словам, власть так и не прислушалась к проблемам Волоколамска. По подсчетам полиции, в «панихиде по экологии» приняли участие около 500 человек. За акцией наблюдали сотрудники ОМОНа, но в происходящее они вмешиваться не стали.

Митинги против «Ядрово» продолжаются в Волоколамском районе с 3 марта. Местные жители требуют немедленного закрытия свалки, которая источает неприятный запах. После нескольких акций протеста власти согласились провести рекультивацию полигона, но активисты утверждают, что по факту ситуация не меняется.

Ранее на территории «Ядрово» был введен режим чрезвычайной ситуации, но власти района утверждают, что свалка не представляет опасности для местных жителей.