Адвокаты фигуранта «дела пензенских антифашистов» Виктора Филинкова сегодня планируют встретиться с ним в СИЗО в поселке Горелово. Ранее рассказавший о пытках в ФСБ молодой человек неожиданно был переведен в изолятор, известный насилием над заключенными.

Перевод Филинкова в другой следственный изолятор вызвал повышенное внимание ОНК и правозащитников, поскольку ранее о СИЗО №6 писала «Новая Газета». Издание отмечало, что этот изолятор считается «одним из самых проблемных пенитенциарных заведений Ленобласти». Именно там в 2009 году шестеро сотрудников петербургского УФСИН пытали и насиловали двоих беглецов, снимая это на видео. Тогда бывший глава местного тюремного ведомства лишился должности, а его заместитель сел в тюрьму на семь лет. Правозащитники выяснили, что после перевода Филинкова поместили в карантин. Супруга фигуранта дела об участии в террористическом сообществе «Сеть» говорила об опасениях за мужа – по ее словам ранее именно таким переводом Виктору Филинкову угрожали сотрудники ФСБ. Женщина полагает, что цель – заставить его отказаться от своих показаний.

Филинков был задержан в январе. Его обвинили в участии в «террористическом сообществе. Молодой человек подробно рассказал об угрозах и пытках, которые к нему применяли сотрудники ФСБ.