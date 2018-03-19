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06:04, 19 марта 2018

Путин: Россия готова сотрудничать с западными странами в расследовании дела об атаке на Сергея Скрипаля

Россия готова сотрудничать с западными странами в расследовании дела об атаке на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом сказал президент Владимир Путин.

Если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте. Это первое. Второе, у России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей. Причем сделали это первыми, в отличие от некоторых наших партнеров, которые обещали это сделать, но своих обязательств до сих пор, к сожалению, не сдержали. Мы готовы принять участие в необходимых расследованиях, но для этого нужно, чтобы была заинтересованность и с обратной стороны. Мы пока этого не видим, но мы не снимаем с повестки дня возможность совместной работы.

По словам Путина, невозможно представить, что бы кто-то в России себе позволил подобные атаки, особенно накануне президентских выборов и Чемпионата мира по футболу.

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