Действующий президент Владимир Путин лидирует на выборах главы государства

После обработки 99% итоговых протоколов он набирает 76,7% голосов. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 12%, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский – у него 5,7%. Ксения Собчак получает 1,7%, Григорий Явлинский преодолел 1%, Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин не набирают и одного процента. Явка избирателей составила около 67 процентов.

На фоне титанических усилий властей по подъему явки, процент пришедших на выборы кажется не слишком большим. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал руководитель программы Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

Колесников добавил, что у власти нет стимулов принимать во внимание мнение и идет оппозиции, в том числе, системной.

Политические партии, общественные организации и наблюдатели, в том числе зарубежные, сегодня подведут итоги президентских выборов. Хотя за ходом голосования следило немало иностранцев, далеко не всех из них можно считать уполномоченными международными наблюдателями.

Сразу несколько пресс-конференций, посвященных работе международных наблюдателей на выборах, пройдут сегодня в Москве. Однако их отчеты не всегда могут отразить реальную картину процесса голосования. Дело в том, что часть наблюдателей приезжает по приглашению властей – это «удобные» для Кремля лица и настоящий подарок для провластных СМИ. Как правило они раздают самые высокие оценки организации выборов и не жалеют восторженных комментариев по ходу голосования.

Стоит отметить, что такие наблюдатели зачастую не становятся свидетелям вбросов или массовых подвозов избирателей. А, например, накануне выборов Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, подробно рассказал им, как оппозиция пытается дискредитировать голосование в стране.

Кроме того независимые наблюдатели не опасаясь последствий свободно посещают Крым, и рассказывают о ходе местных выборов. А вот наблюдатели бюро ОБСЕ – пожалуй, самой серьезной организации, осуществлявшей мониторинг на текущих выборах, голосование на полуострове не признали.

ОБСЕ аккредитовала на президентские выборы в России более ста наблюдателей.