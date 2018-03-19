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05:33, 19 марта 2018

Вертолет с  дочерью и зятем президента США экстренно вернулся в аэропорт в Вашингтоне

Причиной стал отказ во время полета одного из двигателей. Как передает Си-эн-эн, инцидент произошел несколько дней назад, однако известно о нем стало только сейчас. Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер, которые занимают посты советников президента, летели из американской столицы в Нью-Йорк.

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stratovarius 19 марта 2018 | 05:53

Тереза обезумела. Ещё и лётчик Волошин "самоубился".

Сегодня в эфире