05:32, 19 марта 2018
Пассажирский паром столкнулся с 10-метровым плавучим маяком на выходе из японского порта Акаси
Как передает Киодо, никто не пострадал, однако паром водоизмещением около 10 тыс. тонн блокирован и до сих пор и не может продолжать движение — ему на винт намоталась цепь. На борту судна свыше 500 человек, решается вопрос об их эвакуации.
Комментарии1
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tbedtlbrnjdf 19 марта 2018 | 06:02
Здесь два варианта - лоцман пьян или маяк невидимка.