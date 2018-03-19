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05:32, 19 марта 2018

Пассажирский паром столкнулся с 10-метровым плавучим маяком на выходе из японского порта Акаси

Как передает Киодо, никто не пострадал, однако паром водоизмещением около 10 тыс. тонн блокирован и  до сих пор и не может продолжать движение — ему на винт намоталась цепь. На борту судна свыше 500 человек, решается вопрос об их эвакуации.

Комментарии

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tbedtlbrnjdf 19 марта 2018 | 06:02

Здесь два варианта - лоцман пьян или маяк невидимка.

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