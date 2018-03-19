Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын «дал слово» соблюдать соглашение по денуклеаризации Корейского полуострова. Во всяком случае, об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на главу МИД Южной Кореи Кан Гён Хва. По словам министра, это обещание очень ценно, потому что впервые исходит от самого северокорейского лидера. Она также добавила, что была очень удивлена решением президента США Дональда Трампа о встрече с Ким Чен Ыном.