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05:32, 19 марта 2018

Дональд Трамп намерен сегодня представить новый план по борьбе с так называемым опиоидным кризисом в США

Дональд Трамп намерен сегодня представить новый план по борьбе с так называемым опиоидным кризисом в США. Этот план предполагает введение высшей меры наказания для наркоторговцев. Как сообщил директор Совета Белого дома по внутренней политике Эндрю Бремберг, такое же наказание будет предусмотрено в некоторых случаях и для наркодилеров.

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