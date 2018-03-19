05:32, 19 марта 2018
Дональд Трамп намерен сегодня представить новый план по борьбе с так называемым опиоидным кризисом в США
Дональд Трамп намерен сегодня представить новый план по борьбе с так называемым опиоидным кризисом в США. Этот план предполагает введение высшей меры наказания для наркоторговцев. Как сообщил директор Совета Белого дома по внутренней политике Эндрю Бремберг, такое же наказание будет предусмотрено в некоторых случаях и для наркодилеров.
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