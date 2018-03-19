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05:31, 19 марта 2018

Россия постепенно начнет выход из сделки ОПЕК+ после восстановления баланса на международном рынке нефти

Россия постепенно начнет выход из сделки ОПЕК+ после восстановления баланса на международном рынке нефти. Это ожидается в третьем — четвертом квартале текущего года. Об этом заявил в эфире Bloomberg TV министр энергетики России Александр Новак. Ранее министр нефти Ирана допустил выход России из сделки ОПЕК+ до конца этого года.

Комментарии

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alehan00074 19 марта 2018 | 06:08

Важная новость. Что у совка, что у путираши никогда за душой ничего не было кроме нефти, водяры, икры и блядей на тверской;))

Сегодня в эфире