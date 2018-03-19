Россия постепенно начнет выход из сделки ОПЕК+ после восстановления баланса на международном рынке нефти. Это ожидается в третьем — четвертом квартале текущего года. Об этом заявил в эфире Bloomberg TV министр энергетики России Александр Новак. Ранее министр нефти Ирана допустил выход России из сделки ОПЕК+ до конца этого года.