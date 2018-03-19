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05:31, 19 марта 2018

Владимир Путин рассказал о возможных изменениях в правительстве после выборов

По его словам, все изменения должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок. Поэтому, по словам Путина, все основные изменения произойдут после инаугурации. Отвечая на вопрос о судьбе действующего премьера Дмитрия Медведева, Путин заявил, что предметно начнет думать об этом с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов. Инаугурация президента России запланирована на 7 мая.

Комментарии

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rihard 19 марта 2018 | 05:38

Сначала встретятся новый и старый президент и все обсудят между собой. Шизофрения.

vaka257 19 марта 2018 | 05:48

А вы друзья как ни садитесь...

rus 19 марта 2018 | 06:04

vaka257: ...А вы друзья как ни садитесь...


Верно, либерасты в России в полной мере на себя это испробовали.

nf5096004 19 марта 2018 | 06:06

rus: если тебе нравится правительство воров, то ты все о себе сказал. "Патриот", приветствующий ограбление России!

kukrynx 19 марта 2018 | 06:06

rus: Верно, либерасты....
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Всё верно, педерасты.

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