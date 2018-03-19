05:31, 19 марта 2018
Владимир Путин рассказал о возможных изменениях в правительстве после выборов
По его словам, все изменения должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок. Поэтому, по словам Путина, все основные изменения произойдут после инаугурации. Отвечая на вопрос о судьбе действующего премьера Дмитрия Медведева, Путин заявил, что предметно начнет думать об этом с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов. Инаугурация президента России запланирована на 7 мая.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
rihard 19 марта 2018 | 05:38
Сначала встретятся новый и старый президент и все обсудят между собой. Шизофрения.
vaka257 19 марта 2018 | 05:48
А вы друзья как ни садитесь...
rus 19 марта 2018 | 06:04
vaka257: ...А вы друзья как ни садитесь...
Верно, либерасты в России в полной мере на себя это испробовали.
nf5096004 19 марта 2018 | 06:06
rus: если тебе нравится правительство воров, то ты все о себе сказал. "Патриот", приветствующий ограбление России!
kukrynx 19 марта 2018 | 06:06
rus: Верно, либерасты....
-----------------------------
Всё верно, педерасты.