Действующий президент Владимир Путин лидирует на выборах главы государства. После обработки 99% итоговых протоколов он набирает 76,7% голосов. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 12%, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский – у него 5,7%. Ксения Собчак получает 1,7%, Григорий Явлинский преодолел 1%, Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин не набирают и одного процента. Явка избирателей составила около 67 процентов.