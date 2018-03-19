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05:30, 19 марта 2018

Владимир Путин лидирует на выборах главы государства

Действующий президент Владимир Путин лидирует на выборах главы государства. После обработки 99% итоговых протоколов он набирает 76,7% голосов. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 12%, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский – у него 5,7%. Ксения Собчак получает 1,7%, Григорий Явлинский преодолел 1%, Борис Титов, Максим Сурайкин и  Сергей Бабурин не набирают и одного процента. Явка избирателей составила около 67 процентов.

Комментарии

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gригорьич 19 марта 2018 | 05:50

Ещё шесть лет вставания колени не выдержат

vaka257 19 марта 2018 | 05:50

Оглушительная победа административного ресурса...Посмотрим ,что выиграла от этой победы сама матушка-Россия...

rus 19 марта 2018 | 06:00

vaka257: ...Оглушительная победа административного ресурса...


Путин правь нами!
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