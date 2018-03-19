Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 98,92% протоколов

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 98,92% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,82% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,68% голосов. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.