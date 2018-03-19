05:10, 19 марта 2018
Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 98,92% протоколов
Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 98,92% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,82% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,68% голосов. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.
Комментарии12
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zemljanka 19 марта 2018 | 05:13
...по нотам...
opiatnovyi63 19 марта 2018 | 05:14
Воровская власть ещё долго будет насиловать свою страну и свой народ!
doc9_vikt 19 марта 2018 | 05:22
opiatnovyi63: Медведев, наебулина, шувалов, чубайс, сердюков, греф, сечен, миллер, ротинберги, чайки и няш-мяш танцуют от радости в присядку, Над ельцин-центром праздничный салют!
danko1 19 марта 2018 | 05:15
Несчастная страна, где рабы голосуют за своё дальнейшее обнищание, уничтожение России, где один из самых омерзительных типов их использует для узурпации своей власти для себя и своих приближенных.
ospa82 19 марта 2018 | 05:20
Дикари присягнули на верность...
mitja_76 19 марта 2018 | 05:21
Главный результат этих "выборов" - Грудинин проспорил свои усы Дудю.
bervalano 19 марта 2018 | 05:21
Не расстраивайтесь! Он будет президентом только до 3000-го года!
ha12raz 19 марта 2018 | 05:25
Накидали, написали и всё равно......дебилов стало меньше на 13 %. !!!
democ 19 марта 2018 | 05:41
За "хлебные карточки", по Ленину, власть будет всегда привлекать электорат на свою сторону. В январе пенсионерам выплатили дополнительные деньги - это Путин, матерям подняли пособие по уходу за ребёнком - это Путин, "майские" указы о поднятии ЗП бюджетникам - тоже Путин и т.д. Если не выполняется - значит виноваты чиновники на местах.
Цена на нефть высокая, значит и дальше бюджет будет наполняться деньгами, и будут кидаться подачки.
democ 19 марта 2018 | 05:46
democ: Люди боятся каких - либо перемен. Другой лидер - и завтра могут "хлебные" карточки отобрать - повысить возраст выхода на пенсию, отменить льготный проезд в общественном транспорте, который на ладан дышит, отменить материнский капитал и т.д.
irjiproebl 19 марта 2018 | 05:44
Ну все теперь он этот как его - курбанбаши - отец нации , пора поднимать тяжелую промышленность , а именно литейное производство , отливать в бронзе в полный рост
sasha2011 19 марта 2018 | 05:46
/* Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,65% после обработки 99,0% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,82% голосов */
1. Сергей ВладиЛенович Кириенко успешмо справился с задачей по обеспечению явки и голосованию.
2. Элла Александровна Памфилова - хорошо считает.
3. Павел Николаевич Грудинин пришёл вторым, несмотря на сообщение о его не закрытых зарубежных счетах. Значит это не такой уж большой грех для политика по мнению россиян.
4. Менталитет крепостных не исчез за прошедшие более чем 150 лет. Никакие народовольцы Навальные, просветители Явлинслие и Собчаки, и даже скоморохи Жириновские ничего в этом менталитете изменить не в состоянии. Похоже, что болезнь неизлечима... Читайте Полежаева:
В России чтут/ Царя и кнут,/ В ней царь с кнутом,/ Как поп с крестом...
http://rupoem.ru/polezhaev/all.aspx#britanskij-lord-svobodoj.
А у Стругацких в "Трудно быть богом" вообще всё давно и подробно описано.