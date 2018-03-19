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05:04, 19 марта 2018

Facebook заблокировал фото с картиной «Свобода, ведущая народ» по ошибке, признали в руководстве социальной сети

Блокировка была связана с демонстрацией обнаженной женской груди. Как сказали в администрации интернет-ресурса, Facebook – идеальное место для картины Эжена Делакруа, она соответствует правилам рекламы. Представители сети принесли извинения за эту ошибку, передает AFP. Репродукцию картины размещали в качестве рекламы постановки в одном из парижских театров.

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