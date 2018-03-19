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05:03, 19 марта 2018

Сирийские курды предупреждают о «новой фазе» войны с турецкими войсками в Африне

Накануне турецкие военные объявили об установлении контроля над этим городом на севере Сирии. Курды в ответ обещают начать в населенном пункте партизанскую борьбу. Анкара начала операцию против отрядов курдской самообороны в районе Африн, поскольку считает их террористическими. Турецкие военные действуют там вместе с силами вооруженной сирийской оппозиции.

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