Сирийские курды предупреждают о «новой фазе» войны с турецкими войсками в Африне

Накануне турецкие военные объявили об установлении контроля над этим городом на севере Сирии. Курды в ответ обещают начать в населенном пункте партизанскую борьбу. Анкара начала операцию против отрядов курдской самообороны в районе Африн, поскольку считает их террористическими. Турецкие военные действуют там вместе с силами вооруженной сирийской оппозиции.