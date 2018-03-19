Руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Александра Дрыманова ждут сегодня в Мосгорсуде

Он должен дать показания по делу начальника управления собственной безопасности ведомства, полковника Михаила Максименко. Того обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Дрыманов подтвердил на прошлой неделе «Интерфаксу», что придет на заседание к 11 утра. Между тем в обвинительном заключении по этому делу говорится, что Дрыманов является одним из тех, кто также получил взятку. Хотя проходит он только в качестве свидетеля, отмечает агентство.