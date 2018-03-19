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05:01, 19 марта 2018

Мосгорсуд планирует рассмотреть сегодня жалобу на приговор бывшему президенту Российской федерации баскетбола

Мосгорсуд планирует рассмотреть сегодня жалобу на приговор бывшему президенту Российской федерации баскетбола Юлии Аникеевой. Чертановский суд Москвы приговорил ее минувшей осенью к 4,5 годам колонии общего режима по делу о хищении 44 миллиона рублей. Приговор оглашали заочно, Аникеева бежала из-под домашнего ареста. В своем обращении к журналистам экс-президент федерации баскетбола объяснила такой шаг надуманностью предъявленного ей обвинения и «обреченностью на незаконный и несправедливый приговор».

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