Владимир Путин заверил, что никаких конституционных реформ пока он не планирует

Так он ответил на вопрос, есть ли у него планы на новом президентском сроке проводить подобные изменения в основном законе. По итогам обработки 98,81% бюллетеней, действующий глава государства получает почти 77% голосов – более 55 млн. в численном выражении. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получает менее 12%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский чуть более 5,5%. Телеведущая Ксения Собчак идет четвертой, у нее более 1,5% голосов. Явка составила около 67%.