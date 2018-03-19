05:00, 19 марта 2018
Владимир Путин заверил, что никаких конституционных реформ пока он не планирует
Так он ответил на вопрос, есть ли у него планы на новом президентском сроке проводить подобные изменения в основном законе. По итогам обработки 98,81% бюллетеней, действующий глава государства получает почти 77% голосов – более 55 млн. в численном выражении. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получает менее 12%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский чуть более 5,5%. Телеведущая Ксения Собчак идет четвертой, у нее более 1,5% голосов. Явка составила около 67%.
Комментарии5
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pmasel 19 марта 2018 | 05:09
При нынешнем раскладе в 24 году проголосуют и за лошадь президента.
djuga 19 марта 2018 | 05:43
pmasel: При нынешнем раскладе в 24 году проголосуют и за лошадь президента.
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Ну как же! Через пять лет проголосует Дума за как бы парламентаризм, Путин станет Премьером (канцлером) и уля-улю! Там уже и выборы ни к чему - Дума под аплодисменты всегда проголосует "как надо и за кого надо". И вот вам пожизненный Премьер до скончания дней. И не придерешься.
В общем, будет еще тоскливее и гаже.
nik213 19 марта 2018 | 05:09
К чему менять. Конституцию плешивый и без того выправил как хотел.
comanchero 19 марта 2018 | 05:13
После победы ПУтина стоимость акциий производителей музыкальных инструментов резко поползли вверх.
democ 19 марта 2018 | 05:14
Пока интригой остаётся фраза "десять лет ярких побед". Что бы это значило? Увеличение президентского срока до 10лет? Захват новых чужих территорий? Или "технологический прорыв" на деле, а не на словах? Трудно назвать последующие 6 лет "застоем", будет очень даже "не скучно" похоже.