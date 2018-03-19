Z Архив новостей новости
5 1 6 212
04:32, 19 марта 2018

Дональд Трамп не собирается увольнять спецпрокурора Роберта Мюллера

Об этом, как сообщает Белый дом, заявил адвокат президента США Тай Кобб. Заявление юриста последовало после того, как накануне Трамп в очередной раз раскритиковал Мюллера, написав в  «Твиттере», что расследование т.н. русского следа не должно было быть инициировано, поскольку никакого сговора с Москвой не было. В тот же день глава команды юристов президента Джон Дауд заявил, что рассчитывает на скорое закрытие спецпрокурором расследования вмешательства России в американские выборы.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

prof57 19 марта 2018 | 05:21

А зачем увольнять дурака? А вдруг умный придет на замену...

Сегодня в эфире