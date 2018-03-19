04:32, 19 марта 2018
Дональд Трамп не собирается увольнять спецпрокурора Роберта Мюллера
Об этом, как сообщает Белый дом, заявил адвокат президента США Тай Кобб. Заявление юриста последовало после того, как накануне Трамп в очередной раз раскритиковал Мюллера, написав в «Твиттере», что расследование т.н. русского следа не должно было быть инициировано, поскольку никакого сговора с Москвой не было. В тот же день глава команды юристов президента Джон Дауд заявил, что рассчитывает на скорое закрытие спецпрокурором расследования вмешательства России в американские выборы.
Комментарии1
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prof57 19 марта 2018 | 05:21
А зачем увольнять дурака? А вдруг умный придет на замену...