Великобритания отказалась предоставить российским представителям доступ к Сергею Скрипалю и его дочери. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на российское посольство, Британия рассматривает Скрипаля как своего подданного. Ранее глава дипмиссии Александр Яковенко заявил, что отравленные в Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия являются российскими гражданами.