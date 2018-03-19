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04:31, 19 марта 2018

Великобритания отказалась предоставить российским представителям доступ к Сергею Скрипалю и его дочери

Великобритания отказалась предоставить российским представителям доступ к Сергею Скрипалю и его дочери. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на российское посольство, Британия рассматривает Скрипаля как своего подданного. Ранее глава дипмиссии Александр Яковенко заявил, что отравленные в Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия являются российскими гражданами.

Комментарии

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alehan00074 19 марта 2018 | 04:39

Британцы не пустили преступников на место преступления?

minerr 19 марта 2018 | 04:51

alehan00074: Походу британцам есть что скрывать.
Кстати, обычно преступников привозят на место преступления, но если ты считаешь что госпиталь и есть место преступления, то преступники это британцы. Ты их тупо спалил.

tbedtlbrnjdf 19 марта 2018 | 05:06

minerr: alehan00074: Походу британцам есть что скрывать.
Зачем вы объясняете тому, у кого мозгов отродясь не было, а лишь одно хамство.

alehan00074 19 марта 2018 | 05:11

minerr: будет следственный экспиремент и тогдв лугового-ковтуна привезут...в наручниках, а пока ваш номер 16 - сидеть дрочить в присядку под боярышник:))!

minerr 19 марта 2018 | 05:19

alehan00074
Это тот самый "луговой-ковтун", который подложил газ в чемодан дочери, которая потом засунула этот чемодан в кондиционер машины отца?

alehan00074 19 марта 2018 | 05:26

minerr: британский Шеролок Холмс/Скотланд Яард разберется. Ты не переживай, портяныч - тебя отпендюрят как обычно:)))

ostapbey 19 марта 2018 | 04:59

Кремль извелся неизвестностью, как тот анекдотический муж, который не имел достоверных доказательств неверности своей жены. Так как в самый весомый момент доказательств, она выключала свет.
А вдруг жена все таки ......
Даже..

tbedtlbrnjdf 19 марта 2018 | 05:04

Если было бы так как представляют мелкобтиты мировой общественности, то они давно бы уже носом тыкнули Россию, а раз не допускают Россию до Скрипалей, то обозначает, что мелкобриты скрывают правду, вводя мировую общественность в заблуждение, т.е. проще - врут нагло!

alehan00074 19 марта 2018 | 05:23

tbedtlbrnjdf: с каких это пор всяких свиней из советско-рашинской зоны должны допускать куда либо? Будут дальнейшие следственные действия и британцы тебя "допустят" в наручниках. А пока, скачи под боярышник, балалайка.:))

opiatnovyi63 19 марта 2018 | 05:11

Нельзя пускать наших убийц к своим жертвам..Могут их добить! Это же очевидно!

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