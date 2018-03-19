04:31, 19 марта 2018
Великобритания отказалась предоставить российским представителям доступ к Сергею Скрипалю и его дочери
Великобритания отказалась предоставить российским представителям доступ к Сергею Скрипалю и его дочери. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на российское посольство, Британия рассматривает Скрипаля как своего подданного. Ранее глава дипмиссии Александр Яковенко заявил, что отравленные в Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия являются российскими гражданами.
Комментарии10
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alehan00074 19 марта 2018 | 04:39
Британцы не пустили преступников на место преступления?
minerr 19 марта 2018 | 04:51
alehan00074: Походу британцам есть что скрывать.
Кстати, обычно преступников привозят на место преступления, но если ты считаешь что госпиталь и есть место преступления, то преступники это британцы. Ты их тупо спалил.
tbedtlbrnjdf 19 марта 2018 | 05:06
minerr: alehan00074: Походу британцам есть что скрывать.
Зачем вы объясняете тому, у кого мозгов отродясь не было, а лишь одно хамство.
alehan00074 19 марта 2018 | 05:11
minerr: будет следственный экспиремент и тогдв лугового-ковтуна привезут...в наручниках, а пока ваш номер 16 - сидеть дрочить в присядку под боярышник:))!
minerr 19 марта 2018 | 05:19
alehan00074
Это тот самый "луговой-ковтун", который подложил газ в чемодан дочери, которая потом засунула этот чемодан в кондиционер машины отца?
alehan00074 19 марта 2018 | 05:26
minerr: британский Шеролок Холмс/Скотланд Яард разберется. Ты не переживай, портяныч - тебя отпендюрят как обычно:)))
ostapbey 19 марта 2018 | 04:59
Кремль извелся неизвестностью, как тот анекдотический муж, который не имел достоверных доказательств неверности своей жены. Так как в самый весомый момент доказательств, она выключала свет.
А вдруг жена все таки ......
Даже..
tbedtlbrnjdf 19 марта 2018 | 05:04
Если было бы так как представляют мелкобтиты мировой общественности, то они давно бы уже носом тыкнули Россию, а раз не допускают Россию до Скрипалей, то обозначает, что мелкобриты скрывают правду, вводя мировую общественность в заблуждение, т.е. проще - врут нагло!
alehan00074 19 марта 2018 | 05:23
tbedtlbrnjdf: с каких это пор всяких свиней из советско-рашинской зоны должны допускать куда либо? Будут дальнейшие следственные действия и британцы тебя "допустят" в наручниках. А пока, скачи под боярышник, балалайка.:))
opiatnovyi63 19 марта 2018 | 05:11
Нельзя пускать наших убийц к своим жертвам..Могут их добить! Это же очевидно!