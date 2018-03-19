Владимир Путин считает безобразием ограничение Украиной права россиян выбирать президента России. Однако, по его словам, Москва оставит этот шаг Киева без ответа. Более того, как заявил Путин, будет сделано все, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома.