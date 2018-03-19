04:31, 19 марта 2018
Владимир Путин считает безобразием ограничение Украиной права россиян выбирать президента России
Владимир Путин считает безобразием ограничение Украиной права россиян выбирать президента России. Однако, по его словам, Москва оставит этот шаг Киева без ответа. Более того, как заявил Путин, будет сделано все, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома.
Комментарии5
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vaka257 19 марта 2018 | 04:38
Безобразие это оккупация и аннексия украинской территории, поддержка сепаратистов...
danko1 19 марта 2018 | 04:56
vaka257: Безобразие и то, что этот жалкий питерский гопник и наглый вор лишил Россию даже права выбора, т.к. кандидатов отбирают в АП узурпатора.
Но этот неадекват собственных преступлений не замечает.
gs1112 19 марта 2018 | 05:05
Приятно, что на ветке ни одного пригожинского, после вчерашней мобилизации, получили выходной и упившись боярышника, уснули в собственной блевотине.
vlad_kondrat 19 марта 2018 | 04:44
А аншлюс Крыма это видно в порядке вещей! А вдруг Монголия вернет себе территории вплоть до Урала, введет войска и 10 человек проведут референдум, и окажется что россияне всю жизнь мечтали быть монголами?
nik213 19 марта 2018 | 04:58
Владимир Путин считает...
Мало ли что считает плешивый. Другие неподневольные ему народы положили на него... с пробором.