После обработки 98% итоговых протоколов Путин лидирует на президентских выборах, набирая 76,6% голосов. Больше всего избирателей проголосовало за Путина в Кабардино-Балкарии — 93% голосов. Меньше всего — в Якутии — 64%. В Крыму Путин набирает 92% голосов в Севастополе — 90%. Как свидетельствуют данные ЦИК, на втором месте – Павел Грудинин — 11,8%, на третьем – Владимир Жириновский (5,8%). Четвертую позицию удерживает Ксения Собчак. У нее 1,6% голосов избирателей. За ней следует Григорий Явлинский, который преодолевает 1%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин не набирают и одного процента.