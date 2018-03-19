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04:30, 19 марта 2018

После обработки 98% итоговых протоколов Путин лидирует на президентских выборах, набирая 76,6% голосов

После обработки 98% итоговых протоколов Путин лидирует на президентских выборах, набирая 76,6% голосов. Больше всего избирателей проголосовало за Путина в Кабардино-Балкарии — 93% голосов. Меньше всего — в Якутии — 64%. В  Крыму Путин набирает 92% голосов в  Севастополе — 90%. Как свидетельствуют данные ЦИК, на втором месте – Павел Грудинин — 11,8%, на  третьем – Владимир Жириновский (5,8%). Четвертую позицию удерживает Ксения Собчак. У нее 1,6% голосов избирателей. За ней следует Григорий Явлинский, который преодолевает 1%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин не  набирают и  одного процента.

Комментарии

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vaka257 19 марта 2018 | 04:41

Кабардино-Балкарии — 93% голосов…
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Это как же это султан Чечни не доработал?!...

tbedtlbrnjdf 19 марта 2018 | 04:58

vaka257: Бабушка иди жопу подмой, а то воняешь сильно.

vlad_kondrat 19 марта 2018 | 04:41

Конечно действительная явка минус вбросы 10-15% это где то нелегитимность Путина и игры в наперстки. А если вычесть бабушек получающих гречу, армию и бюджетников которых обязали голосовать за Путина - то это вообще ниже плинтуса
30-40%

vit0nix 19 марта 2018 | 04:50

vlad_kondrat: а если вычесть всю страну то вообще -100% страна у нас такая страна

rihard 19 марта 2018 | 04:44

Потом , когда будут ныть по поводу проблем— пусть вспоминают эти выборы.

tbedtlbrnjdf 19 марта 2018 | 04:56

Вот что получится если скрестить Григория Алексеевича с Алексеем Анатольевичем - Яблонавальный.

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