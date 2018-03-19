04:30, 19 марта 2018
После обработки 98% итоговых протоколов Путин лидирует на президентских выборах, набирая 76,6% голосов
После обработки 98% итоговых протоколов Путин лидирует на президентских выборах, набирая 76,6% голосов. Больше всего избирателей проголосовало за Путина в Кабардино-Балкарии — 93% голосов. Меньше всего — в Якутии — 64%. В Крыму Путин набирает 92% голосов в Севастополе — 90%. Как свидетельствуют данные ЦИК, на втором месте – Павел Грудинин — 11,8%, на третьем – Владимир Жириновский (5,8%). Четвертую позицию удерживает Ксения Собчак. У нее 1,6% голосов избирателей. За ней следует Григорий Явлинский, который преодолевает 1%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин не набирают и одного процента.
Комментарии6
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vaka257 19 марта 2018 | 04:41
Кабардино-Балкарии — 93% голосов…
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Это как же это султан Чечни не доработал?!...
tbedtlbrnjdf 19 марта 2018 | 04:58
vaka257: Бабушка иди жопу подмой, а то воняешь сильно.
vlad_kondrat 19 марта 2018 | 04:41
Конечно действительная явка минус вбросы 10-15% это где то нелегитимность Путина и игры в наперстки. А если вычесть бабушек получающих гречу, армию и бюджетников которых обязали голосовать за Путина - то это вообще ниже плинтуса
30-40%
vit0nix 19 марта 2018 | 04:50
vlad_kondrat: а если вычесть всю страну то вообще -100% страна у нас такая страна
rihard 19 марта 2018 | 04:44
Потом , когда будут ныть по поводу проблем— пусть вспоминают эти выборы.
tbedtlbrnjdf 19 марта 2018 | 04:56
Вот что получится если скрестить Григория Алексеевича с Алексеем Анатольевичем - Яблонавальный.