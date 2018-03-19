Как сказал в интервью американскому телеканалу CBS наследный принц королевства Мухаммед бен Салман, идея заключалась не в том, чтобы получить деньги, а в том, чтобы наказать коррумпированных. И также послать четкий сигнал тем, кто замешан в коррупционных делах, что они предстанут перед законом. Минувшей осенью Национальный антикоррупционный комитет Саудовской Аравии арестовал около 200 человек — принцев, высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Им были предъявлены обвинения в отмывании денег, злоупотреблении властью, взяточничестве и растратах. 11 принцев, четыре министра и десятки других чиновников вместо тюрьмы были заперты в роскошном отеле.