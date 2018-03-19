04:03, 19 марта 2018
В Саудовской Аравии арестованные по подозрению в коррупции принцы вернули в казну более $100 млрд
Как сказал в интервью американскому телеканалу CBS наследный принц королевства Мухаммед бен Салман, идея заключалась не в том, чтобы получить деньги, а в том, чтобы наказать коррумпированных. И также послать четкий сигнал тем, кто замешан в коррупционных делах, что они предстанут перед законом. Минувшей осенью Национальный антикоррупционный комитет Саудовской Аравии арестовал около 200 человек — принцев, высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Им были предъявлены обвинения в отмывании денег, злоупотреблении властью, взяточничестве и растратах. 11 принцев, четыре министра и десятки других чиновников вместо тюрьмы были заперты в роскошном отеле.
Комментарии2
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sim202_ 19 марта 2018 | 04:19
Для наших озерно-питерских "принцев" - сущие копейки...
ginbin_ 19 марта 2018 | 04:21
Повторим, "Озерные"?