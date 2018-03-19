Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ЕС ввести санкции против Герхарда Шредера

Бывший канцлер Германии является одним из важнейших лоббистов Москвы, сказал Климкин в интервью изданию Bild. В Киеве считают, что санкции должны касаться не только членов российского правительства и государственных компаний, но и тех, кто продвигает за границей проекты российских властей. Шредер занимает пост председателя совета директоров компании «Роснефть» и председателя комитета акционеров компании Nord Stream AG – владельца и оператора трубопровода «Северный поток».