04:01, 19 марта 2018
В Совете Федерации предложили приравнять оправдание сталинизма к оправданию нацизма
Сенатор Людмила Нарусова сказала журналистам, что намерена подготовить соответствующий законопроект. По ее словам, на прошедших выборах сразу два кандидата были «откровенными сталинистами», и призывали вернуться в Советский Союз.
Комментарии5
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democ 19 марта 2018 | 04:12
Вот это - правильно!
sim202_ 19 марта 2018 | 04:17
Наши потреёты не пропустят...
vaka257 19 марта 2018 | 04:21
Давно пора!Как можно славить убийцу собственного народа...
sasha2011 19 марта 2018 | 04:27
/ Сенатор Людмила Нарусова сказала журналистам, что намерена подготовить соответствующий законопроект.
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Не пройдёт!
Во-первых, потому что власти этого не хотят.
Во-вторых, потому что инициатива исходит от Нарусовой.
supalov 19 марта 2018 | 04:28
Г-же как её там вполне светит за эту смелую инициативу статья за пропаганду нацизма.