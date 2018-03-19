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04:01, 19 марта 2018

В Совете Федерации предложили приравнять оправдание сталинизма к оправданию нацизма

Сенатор Людмила Нарусова сказала журналистам, что намерена подготовить соответствующий законопроект. По ее словам, на прошедших выборах сразу два кандидата были «откровенными сталинистами», и призывали вернуться в Советский Союз.

Комментарии

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democ 19 марта 2018 | 04:12

Вот это - правильно!

sim202_ 19 марта 2018 | 04:17

Наши потреёты не пропустят...

vaka257 19 марта 2018 | 04:21

Давно пора!Как можно славить убийцу собственного народа...

sasha2011 19 марта 2018 | 04:27

/ Сенатор Людмила Нарусова сказала журналистам, что намерена подготовить соответствующий законопроект.
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Не пройдёт!
Во-первых, потому что власти этого не хотят.
Во-вторых, потому что инициатива исходит от Нарусовой.

supalov 19 марта 2018 | 04:28

Г-же как её там вполне светит за эту смелую инициативу статья за пропаганду нацизма.

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