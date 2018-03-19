04:00, 19 марта 2018
Движение «Левый фронт» планирует провести сегодня митинг в Москве
По словам лидера организации Сергея Удальцова, столичная мэрия согласовала акцию на Суворовской площади. Численность участников ограничена одной тысячей. На митинге планируют обсуждать итоги выборов, и дать оценку подсчету голосов избирателей. Митинг начнется в 18 часов.
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