Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:00, 19 марта 2018

Движение «Левый фронт» планирует провести сегодня митинг в Москве

По словам лидера организации Сергея Удальцова, столичная мэрия согласовала акцию на Суворовской площади. Численность участников ограничена одной тысячей. На митинге планируют обсуждать итоги выборов, и дать оценку подсчету голосов избирателей. Митинг начнется в 18 часов.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

Сегодня в эфире