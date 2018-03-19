Движение «Левый фронт» планирует провести сегодня митинг в Москве

По словам лидера организации Сергея Удальцова, столичная мэрия согласовала акцию на Суворовской площади. Численность участников ограничена одной тысячей. На митинге планируют обсуждать итоги выборов, и дать оценку подсчету голосов избирателей. Митинг начнется в 18 часов.