03:40, 19 марта 2018
Путин лидирует на выборах президента РФ с 76,6% по итогам обработки 97% протоколов
Действующий глава государства Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ со значительным отрывом, набирая 76,6% голосов избирателей по итогам обработки 97% протоколов участковых комиссий, следует из данных ЦИК РФ. За него проголосовали 53 миллиона 579 тысяч 719 избирателей. Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС «Выборы».
Комментарии15
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pmasel 19 марта 2018 | 03:51
Похоже, что 50% от всего списка избирателей возьмет. И без повышенной явки. Ох, есть же мудрилы в нашем Отечестве ... политики ... Кириенко вас переиграл в чистую.
pmasel 19 марта 2018 | 04:01
Леха! Либо сухари суши, либо дырку для ордена делай!
alehan00074 19 марта 2018 | 04:28
Что происходит? Похоже лондонский отравитель "победил" на говно выборах в говно раше:))) lol! а я смотрел финал в индиан-улсе - офигенный матч был федерера с дель потро!
balya 19 марта 2018 | 03:51
Памфилова превзошла Чурова. По заслугам будет и награда. Потом....
democ 19 марта 2018 | 04:03
balya: Да в чём превзошла? Надо честно признать, что народу нравится сильный лидер. Не физически, а в принятии решений. "Мужик сказал - мужик сделал". Проблема коррупции на заднем плане. Это уже "высшая" материя, не подвластная простым умам.
kondrakr 19 марта 2018 | 04:21
democ: Мужик сказал, а потом сказал, что якобы сделал. Так точнее.
lom2011 19 марта 2018 | 04:26
democ: Говори прямо, быдлу и деградантам, чего церемониться, "простым умам".
vaka257 19 марта 2018 | 04:27
democ: и что же мужик сделал?Хотелось бы увидеть без демагогии о поднятии с колен ,поскольку страна стоит раком?
ara_1 19 марта 2018 | 04:27
democ:
Дело не только в "мужик сказал- мужик сделал". Люди не хотят интересоваться Историей. Но, если присмотреться внимательнее к пройденному человечеством пути, будет очевидным факт, что подавляющее количество времени люди не знали Свободы. Вообще, Свобода, в современном понимании, явление редкое и очень зыбкое. Даже сейчас. Более того, если взглянуть на вектор развития "свободных" обществ, то можно заметить очевидную тенденцию к деспотии в той или иной форме. Наверное, жить в состоянии "свободы" людям еще предстоит научиться. Как ходить на двух ногах. Легко пребывать в состоянии "лежа навзничь"- назовем это анархией - никакого движения. Можно, также, "лежать ничком" и пытаться ползти - какое-то движение, очень устойчивое состояние- тирания. Наиболее распространенное состояние человеческой Цивилизации... На данном этапе, кажется, люди, попытавшиеся встать на ноги 250 лет назад, стремительно "падают лицом вниз", на радость всем, не решившимся на такой эксперимент...
democ 19 марта 2018 | 03:57
"За него проголосовали 53 миллиона 579 тысяч 719 избирателей"
Вторая половина избирателей занималась пофигизмом и "бойкотом".
harry_r 19 марта 2018 | 04:16
Путин и его проценты меньше всего интересуют.
Но у этих выборов есть три важных вывода:
1 . Очередной и, надеюсь, последний провал Явлинского. Не думаю, что его окружение будет и дальше терпеть это.
2. Явный успех Собчак. Даже при противодействии Явлинского, Титова и особенно Навального, - она набрала больше.
3. Полный провал Навального. Теперь всем ясно, что он - работал на Кремль, снижая явку именно тех избирателей, который могли бы голосовать против Путина.
Думаю, Явлинскому и Навальному надо де-юре слиться, поскольку де-факто они уже давно скурвились.
sim202_ 19 марта 2018 | 04:29
harry_r:
///Полный провал Навального. Теперь всем ясно, что он - работал на Кремль, снижая явку именно тех избирателей, который могли бы голосовать против Путина. ////
Все твои букафки - ради этой строчечки. В пролеты ты, портянка,
вместе со всем агитпропом. Одних волонтеров - более двухсот тысяч,
в основном - молодежь. За ними - будущее страны , а не за вымирающим
лехторатом дряхлеющего "царя". Бюджетники - вообще не в счет.
dude_lebowsky 19 марта 2018 | 04:17
Победил бойкот. Молодцы ребята, вы сделали всё что могли. Наслаждайтесь победой....
lom2011 19 марта 2018 | 04:24
Было бы точнее озаглавить, "Путин лидирует в полном соответствии со сценарием симуляции выборов".
vaka257 19 марта 2018 | 04:24
Административный ресурс сделал своё дело...Выиграет ли Россия от этого выбора?!Страну ждёт средневековье,мракобесие и забвение...