Путин лидирует на выборах президента РФ с 76,6% по итогам обработки 97% протоколов

Действующий глава государства Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ со значительным отрывом, набирая 76,6% голосов избирателей по итогам обработки 97% протоколов участковых комиссий, следует из данных ЦИК РФ. За него проголосовали 53 миллиона 579 тысяч 719 избирателей. Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС «Выборы».