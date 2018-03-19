Z Архив новостей новости
5 4 6 186
03:32, 19 марта 2018

Саудовская Аравия вернула в бюджет около $100 млрд после ареста в ноябре 2017 года 11 принцев и 4 министров

Саудовская Аравия вернула в бюджет около 100 миллиардов долларов после ареста в ноябре 2017 года 11 принцев и четырех министров. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил наследный принц королевства Мухаммад бен Салман. По его словам, идея с арестом принцев крови заключалась не в том, чтобы получить деньги, а в том, чтобы наказать виновных в коррупции и послать четкий сигнал, что все, кто замешан в коррупционных делах, предстанут перед законом.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

ur_sus 19 марта 2018 | 03:54

Слава богу, в России "принцев крови" нет, а то сколько б деньгов-то в казну вернули...

pmasel 19 марта 2018 | 04:03

ur_sus: Ситуация другая. У нас "наследный прынц" в доле.

el_borz 19 марта 2018 | 03:56

Нищеброды по сравнению с нашими принцами от власти.))

fr_perren 19 марта 2018 | 04:07

Да одних ротенбергов потрясти больше натрясешь.

Сегодня в эфире