Саудовская Аравия вернула в бюджет около 100 миллиардов долларов после ареста в ноябре 2017 года 11 принцев и четырех министров. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил наследный принц королевства Мухаммад бен Салман. По его словам, идея с арестом принцев крови заключалась не в том, чтобы получить деньги, а в том, чтобы наказать виновных в коррупции и послать четкий сигнал, что все, кто замешан в коррупционных делах, предстанут перед законом.