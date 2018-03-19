03:32, 19 марта 2018
Саудовская Аравия вернула в бюджет около $100 млрд после ареста в ноябре 2017 года 11 принцев и 4 министров
Саудовская Аравия вернула в бюджет около 100 миллиардов долларов после ареста в ноябре 2017 года 11 принцев и четырех министров. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил наследный принц королевства Мухаммад бен Салман. По его словам, идея с арестом принцев крови заключалась не в том, чтобы получить деньги, а в том, чтобы наказать виновных в коррупции и послать четкий сигнал, что все, кто замешан в коррупционных делах, предстанут перед законом.
Комментарии4
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ur_sus 19 марта 2018 | 03:54
Слава богу, в России "принцев крови" нет, а то сколько б деньгов-то в казну вернули...
pmasel 19 марта 2018 | 04:03
ur_sus: Ситуация другая. У нас "наследный прынц" в доле.
el_borz 19 марта 2018 | 03:56
Нищеброды по сравнению с нашими принцами от власти.))
fr_perren 19 марта 2018 | 04:07
Да одних ротенбергов потрясти больше натрясешь.