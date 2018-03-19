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03:32, 19 марта 2018

Спасатели завершили извлечение тел погибших из-под рухнувшего в четверг в  Майами пешеходного моста

По данным полиции, в результате обрушения погибли шесть человек. Всего из-под обрушившейся конструкции были извлечены тела пяти человек. Один Пострадавший скончался в больнице. Ранения в результате трагедии получили не менее 10 человек.

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