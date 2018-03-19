В России могут быть распущены 23 партии, которые в течение долго времени не участвовали в выборах. Об этом сообщил член ЦИК Евгений Шевченко. По его словам, если партия в течение 7 лет не набирает определенного количества квалификационных признаков, она подлежит ликвидации. Он отметил, что ЦИК проанализировал всего 43 партии