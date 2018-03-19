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03:32, 19 марта 2018

В России могут быть распущены 23 партии, которые в течение долго времени не участвовали в выборах

В России могут быть распущены 23 партии, которые в течение долго времени не участвовали в выборах. Об этом сообщил член ЦИК Евгений Шевченко. По его словам, если партия в течение 7 лет не набирает определенного количества квалификационных признаков, она подлежит ликвидации. Он отметил, что ЦИК проанализировал всего 43 партии

Комментарии

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shalunok 19 марта 2018 | 03:47

\\ По его словам, если партия в течение 7 лет не набирает определенного количества квалификационных признаков, она подлежит ликвидации.\\
Офуеть!
Его слово заменяет Конституцию, кодексы, суды, парламент, президента в конце концов?

virgenu 19 марта 2018 | 04:07

Зачистка политической поляны продолжается. В США существует более 80-ти партий, но, в выборах участвует только 4-5 партий.

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